Il Museo Guadagnucci aderisce a “Fumetti nei musei”

lunedì, 7 febbraio 2022, 18:45

Il museo Gigi Guadagnucci si apre sempre di più ai cittadini e cerca, tra gli studenti del territorio delle scuole secondarie di primo e secondo grado, giovani artisti per creare una storia a fumetti ambientata nel museo dedicato allo scultore massese.

Il museo aderisce infatti all'iniziativa di “Fumetti nei musei”, un progetto del Ministero per i Beni e le Attività culturali tramite cui sono stati realizzati 51 fumetti ambientati nei musei italiani, disegnati da alcuni tra i più celebri fumettisti del panorama nazionale.

“E’ un progetto che avvicina i ragazzi alle attività educative, ai laboratori e alle visite guidate nei luoghi della cultura statali. Il nostro Museo coinvolge molto gli studenti con percorsi didattici anche in Dad, questa è un’ulteriore bella occasione per far conoscere, anche ai più giovani, sia il nostro museo sia lo scultore apuano” dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Marnica.

Il Museo Guadagnucci ha quindi coinvolto un fumettista professionista per ideare la storia a cui si unirà, in collaborazione con le scuole del territorio, l'elaborato di un giovane studente.

Partecipare a “Fumetti nei musei” è semplice: basta inviare una mail a museoguadagnucci@comune.massa.ms.it manifestando l'interesse a partecipare, il Museo Guadagnucci invierà il materiale necessario alla creazione della storia – i ragazzi avranno a disposizione sei vignette per scrivere e disegnare con la tecnica preferita. Una volta rispediti gli elaborati via e-mail, verrà selezionato il fumetto più rappresentativo ed inviato a “Fumetti nei musei”.

Le storie verranno poi pubblicate sul profilo FaceBook di FUMETTI NEI MUSEI.

https://fumettineimusei.it/

https://www.museoguadagnucci.it/

Il Museo Guadagnucci ha aperto le porte al pubblico nel 2015, in occasione del centesimo anniversario dalla nascita di Gigi Guadagnucci (Massa, 1915-2013). Grande scultore nato a Massa ma formatosi in Francia e vissuto a lungo a Parigi, Guadagnucci è stato uno dei principali maestri del marmo del XX secolo: il museo trae origine dalla donazione di un consistente nucleo di sue opere, ceduto dall’artista stesso e dalla moglie al Comune di Massa nel 2012 con l’obiettivo specifico di aprire un museo che contenesse una selezione significativa della sua produzione. La sede, il piano terra e l’interrato della seicentesca Villa La Rinchiostra, immersa in uno splendido parco, era stata identificata quando Gigi Guadagnucci era ancora in vita: lo scultore riteneva che l’apertura di un museo potesse costituire la base per trasformare la villa in un polo dedicato alle arti contemporanee. Il Museo – allestito dagli architetti Giuseppe Cannilla e Alberto Giuliani – ospita quarantasei opere di Gigi Guadagnucci eseguite tra il 1957 e il 2005, che documentano l’intero percorso creativo dell’artista.

Il Museo Guadagnucci (Via dell’Acqua 175, Massa) è aperto al pubblico da martedì a venerdì ore 9.00-13.00, sabato e domenica ore 15.00-19.00; biglietto intero euro 5, ridotto euro 3, ingresso gratuito la prima domenica del mese.