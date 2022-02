M5S Carrara contrario al traforo della foce

venerdì, 4 febbraio 2022, 13:38

"Il Movimento 5 Stelle di Carrara è contrario al traforo della foce e i 20 milioni di euro devono essere destinati a cose serie".



Inizia così l'intervento del gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle Carrara in merito al traforo della Foce proposto in regione da Forza Italia e PD regionale (in contrasto con il PD carrarese).



"Creare un nuovo traforo stradale significa devastare il territorio, interferire sugli equilibri ambientali, sulle sorgenti e il tessuto urbano. Tutto questo per risparmiare pochi secondi nel viaggio tra Carrara e Massa che non giustificano di certo i 20 milioni di euro richiesti alla collettività. Alla luce di queste valutazioni ci dichiariamo contrari ad un progetto ormai vetusto che non guarda alla salvaguardia del territorio e si pone in contrasto con la visione di protezione dell'ambiente che oggigiorno è ritenuta da tutti una necessità impellente.



Ma non ci stupisce tanto Forza Italia, che sappiamo essere poco votata alle questioni ambientali, quanto il partito dei Verdi che appoggia il candidato Caffaz e che si dice favorevole ad altri scempi sul nostro territorio - attaccano i cinque stelle - è evidente quindi che questa diventa una posizione netta che ci pone in contrapposizione con la formazione della destra che si sta proponendo alla città per il governo di Carrara".



"La nostra azione di governo ha riguardato la tutela del paesaggio, delle sorgenti, delle creste, dei crinali, delle aree boschive in una zona dove l'ambiente paga a caro prezzo l'intervento dell'uomo abbiamo messo insieme una serie di atti necessari a incrementare la sicurezza dei cittadini dal rischio idrogeologico e a proteggere l'ambiente nel miglior modo possibile, tenendo conto degli equilibri con le attività estrattive esistenti che adesso lavorano con paletti e norme più stringenti. Non saremo quindi noi ad essere favorevoli ad ulteriori interventi di manomissione dell'ambiente naturale che ci circonda e ribadiamo che i 20 milioni di euro debbano essere investiti nella sanità, nelle scuole e nella manutenzione delle infrastrutture esistenti.



Mentre diciamo no a questa opera, la nostra amministrazione sta lavorando a nuovi percorsi dei mezzi pubblici che colleghino Massa e Carrara in maniera agevole e con corse nei due sensi. Speriamo che Massa si dica favorevole ai tavoli di discussione del TPL affinché questa soluzione sia praticabile al più presto.



A Forza Italia e PD, che in regione paiono tanto interessati ai trasporti, chiediamo di non perdere tempo su questo progetto e di intervenire invece sulla questione ben più grave che vede la provincia di Massa - Carrara tagliata fuori dal rafforzamento dei collegamenti fra città toscane che riguarderanno solo Firenze, Lucca, Pisa e Livorno e che per l'ennesima volta trattano il nostro territorio come fanalino di coda scollegato da visioni di trasporto agevoli per persone, merci e sviluppo turistico" conclude il Movimento 5 Stelle Carrara