M5S: "Regolamento cimiteriale, i retroscena del consiglio comunale"

martedì, 1 febbraio 2022, 19:39

"Nel consiglio comunale di lunedì 31 si sono votati molti atti importanti, fra questi anche le modifiche al vecchio regolamento cimiteriale che aveva bisogno di un restiling".



Il Movimento 5 Stelle Carrara racconta i retroscena di un Consiglio Comunale che aveva all'ordine del giorno anche le modifiche al regolamento cimiteriale, sul quale si è intervenuto su più punti che l'opposizione ha fatto finta di non vedere, concentrando la discussione su di un unico argomento e arrivando a votare contro l'aggiornamento del regolamento stesso, nel quale le modifiche già passate in commissione riguardavano: previsione di reparti speciali destinati alla sepoltura di persone appartenenti a religioni ed etnie diverse, vittime militari, civili, di mafia; possibile introduzione di impianti di videosorveglianza; definizione di regole comportamentali all'interno dei cimiteri incompatibili con la destinazione dei luoghi che per loro natura devono preservare la quiete raccoglimento; l'accesso agli animali da compagnia; possibilità di fornire servizi di cura delle tombe e fioriture da parte del soggetto gestore dei cimiteri, dietro pagamento di canone; nuove luci votive che dovranno essere del tipo a basso consumo energetico; reintroduzione del divieto di qualsiasi commercio all'interno dei cimiteri, peraltro divieto cancellato dal precedente regolamento dei cimiteri comunali con la delibera del consiglio comunale n 44 del 23 aprile 2003.



Di tutte le modifiche apportate proprio l'ultima è quella che ha destato maggiore scalpore, perché all'interno del cimitero monumentale di Marcognano esiste un'attività che dovrà a questo punto uscire e troverà spazio in un'area già individuata e nella quale sono previsti due posti vendita, uno destinato all'attività in questione, l'altro andrà a bando - spiegano i 5 Stelle- Di fatto quella presente nel regolamento era una vecchia modifica, alla quale aveva fatto seguito un'ordinanza, che spostava la rivendita di fiori da fuori a dentro il cimitero per ragioni di sicurezza dovute al traffico dei camion che, da quando esiste la strada dei marmi, non sussistono più. Inoltre - continuano i 5 Stelle - il sindaco ha spiegato che il cimitero di Marcognano è oggetto di attività atte ad identificarlo quale cimitero monumentale e fra queste vi è anche la necessità di ricondurre i locali attualmente occupati da un attività commerciale privata, all'uso dei servizi cimiteriali come erano in origine. Spazi necessari anche a Nausicaa per creare un ufficio , bagni, docce per i dipendenti e un deposito al momento inesistente".



"Da quando è stato eletto a guida della città il Movimento 5 Stelle ha lavorato all'adeguamento di regolamenti di ogni genere che avevano necessità di essere aggiornati e in alcuni casi attendevano di esserlo fin dagli anni '80. Quel regolamento aveva bisogno di essere adeguato ed aggiornato alla situazione attuale e la questione della vendita dei fiori nei cimiteri comunali, che non esiste in altri comuni, è stata rivista così come tutto il resto".

"Spiace che il Movimento 5 Stelle Carrara abbia ancora una volta dovuto assumersi la responsabilità di votare regolamenti e strumenti nuovi o modificati (vedasi regolamento agri marmiferi, attuativo dell'art 21, PABE) mentre l'opposizione vota contro cercando giustificazioni a quello che in parole spicciole è la dimostrazione di voler lasciare Carrara nella situazione stagnante in cui l'hanno lasciata, senza capire che occorre il coraggio di guardare oltre quelle situazioni cristallizzate e che parevano intoccabili, partendo dal marmo, per passare all'ambiente, al centro storico per arrivare ai cimiteri. Carrara deve andare avanti, e noi da quasi 5 anni ce ne siamo assunti la responsabilità prendendo, quando occorre, anche decisioni non certo semplici" conclude il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle.