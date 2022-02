M5S: "Traforo della Foce? Spendiamo soldi nella manutenzione e nella sanità"

martedì, 1 febbraio 2022, 10:55

«Ma quale traforo della Foce: invece di spenderli in opere inutili destiniamo i soldi alla manutenzione di strade ed edifici e alla sanità, per l'assunzione di medici e infermieri»: è questo il messaggio che ha lanciato dal consiglio comunale il gruppo consiliare del Movimento5Stelle con una mozione approvata con i soli voti della maggioranza. «Siamo rimasti sorpresi: a fronte della completa, acclarata e oggettiva inutilità dell'opera, l'opposizione non si è fatta trovare presente - spiega Giovanni Montesarchio, capogruppo pentastellato in consiglio comunale – Invece di pensare al bene del territorio, fanno i giochini di bandiera».



La mozione del M5S prende spunto dalla recente richiesta dei consiglieri regionali Marco Stella, di Forza Italia e Giacomo Bugliani del Partito Democratico, di inserire nel programma regionale di sviluppo territoriale il progetto "Traforo della Foce", cioè una nuova galleria stradale di collegamento tra le città di Carrara e Massa. I pentastellati scrivono nero su bianco che si tratta « di un'opera imponente, con costi enormi e di notevole impatto ambientale e che, se realizzata, consentirebbe di collegare Carrara e Massa risparmiando solo poche decine di secondi rispetto al tragitto ordinario». Secondo Montesarchio e i suoi, dunque, i soldi andrebbero investiti altrove: «Nella nostra Provincia, a causa della carenza di risorse economiche, molte infrastrutture stradali, scolastiche e socio-sanitario non vengono sottoposte alla normale manutenzione da diverso tempo. Per non parlare della pandemia globale che ha evidenziato tutte le carenze infrastrutturali nell'ambito delle strutture sanitarie, scolastiche, sportive e sociali». Il capogruppo pentastellato, fresco di nomina in consiglio provinciale ricorda inoltre che quello del traforo della foce «un progetto, vecchio di anni, che non tiene conto dell'impatto dell'opera sul sistema idraulico e geomorfologico della località "Foce" nè delle interferenze con l'attuale Strada dei Marmi e con gli edifici esistenti». Di qui l'impegno della mozione: «il Consiglio Comunale di Carrara si oppone fermamente alla realizzazione di questa nuova opera e chiede al Sindaco a alla giunta di chiedere alla Regione che i fondi a disposizione vengano utilizzati per la realizzazione di nuove strutture sanitarie, per l'assunzione di nuovi medici e infermieri e per l'ammodernamento e manutenzione delle strutture e infrastrutture esistenti». Il testo è stato approvato con i soli voti del Movimento5Stelle mentre le forze di opposizione non hanno partecipato alla votazione.