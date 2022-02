Massa Città in Comune: "La riqualificazione di Largo Matteotti farà sparire il 70 per cento dei parcheggi per gli scooter senza offrire una soluzione alternativa"

mercoledì, 9 febbraio 2022, 15:52

Massa Città in Comune interviene con una nota: La riqualificazione di Largo Matteotti farà sparire il 70 per cento dei parcheggi per gli scooter senza offrire una soluzione alternativa. Degli attuali 105 parcheggi ne resteranno 39 in un colpo solo creando altro disagio. L'assessore Guidi sembrerebbe avere seri problemi a fare di conto ma le differenze saltano subito agli occhi nel vedere il progetto esecutivo. Dopo aver colpito gli automobilisti, con la sparizione dei parcheggi e l'aumento delle tariffe, le destre manganellano anche gli amanti delle due ruote proprio quando i prezzi dei carburanti sono saliti alle stelle. Guidi sfrutta un comodo posto auto gratuito, per il suo Suv tedesco, nel parcheggio sotto il palazzo comunale e come lui tutta la giunta. I privilegi di cui godono sono pagati dai massesi mentre continuano a colpire le tasche di una cittadinanza già provata dall'aumento del costo della vita e dalla perdita del lavoro. Ancora una volta saranno le fasce più deboli come studenti e lavoratori a pagarne le conseguenze a meno che l'assessore, come suo costume, non ci verrà a raccontare tutta un'altra lettura del progetto esecutivo dove la sparizione dei parcheggi secondo lui non c'è.