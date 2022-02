Movimento giovanile della sinistra: "Massa non è una città per i giovani"

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:42

La chiusura dei locali a mezzanotte, a Massa, tiene sempre banco: il Movimento giovanile della Sinistra, in una nota stampa, si schiera decisamente contro questa delibera, che, a loro parere, blocca ulteriormente il commercio già in difficoltà e denuncia la totale insensibilità dell'amministrazione nei confronti dei giovani, colpendo tutti indistintamente senza porsi il problema di fare dei distinguo fra le teste "calde" e chi invece si comporta rispettosamente.



"Ancor più importante - dice il movimento - è a nostro avviso chiedersi "Perché accadetutto questo?" domanda che l'attuale classe dirigente non è in grado diporsi. Noi, crediamo che il motivo principale sia la mancanza diopportunità, ed è preoccupante perché, parafrasando il titolo di ungrande film, Massa non è una città per giovani e la colpa non ènostra ma di chi irresponsabilmente amministra da quattro anni il nostrocomune. Per rendersene conto basterebbe vivere anche solo per una serail centro storico ed questo è l'invito che rivolgiamo al Sindaco, vengacon noi a bersi una birra (non dopo mezzanotte, s'intende) e potrà rendersi conto che la città sta morendo, che le piazze da luiristrutturate sono vuote, che per assistere ad uno spettacolo teatralebisogna spostarsi in altri comuni, che per mancanza di dialogo nonesistono più iniziative pubblico-privato.Auspicando che il Sindaco rivenda la sua ultima decisone- concludono - il primapossibile, possiamo tranquillamente affermare che chi ha preso la guidadella città nel 2018 la sta lasciando peggio di come l'ha trovata, perfortuna i giovani cominciano a rendersene conto".