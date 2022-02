Pd Carrara e Paesi a Monte: "In elaborazione il programma per le elezioni comunali"

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:48

Nell'ultimo direttivo dei circoli Carrara centro e paesi al monte Pd si è incominciato a discutere per poter elaborare un programma da indicare alla candidata sindaco Arrighi Serena. Per affrontare il tema del declino e del degrado si deve partire da una analisi della situazione attuale dei nuclei storici. "Certo, non servono geni per notare lo stato di abbandono in cui si trova la nostra città- affermano i circoli - Il tutto deriva principalmente da scelte urbanistiche miopi che nel tempo non solo hanno dimezzato la popolazione ma hanno anche fatto sì che i giovani si siano trasferiti in altre zone della città. A questo punto - continuano - il tema è invertire la tendenza e rimettere "Carrara Centro e i Paesi a monte" al centro dei programmi e degli investimenti futuri dell'amministrazione comunale sfruttando, in questo momento storico, le risorse che vengono dai fondi messi a disposizione dell'Europa (PNRR e fondi Europei). Questo sarà il compito della prossima Amministrazione che deve avere presente quanto sia necessario accorciare le distanze fra Carrara e Marina. Questa sarà solo una delle sfide che dovranno essere affrontate. Intanto è importante combattere il degrado in cui viviamo: la città è sporca e oltre la maleducazione non c'è rispetto delle regole, importante è restituire dignità ai residenti dei nuclei storici Paesi a monte e Avenza, località che devono e possono diventare una risorsa per la città intera".

Il Pd inoltre, sottolinea l'importanza di una visione di città per stimolare gli investimenti in attività anche innovative, e promette il proprio impegno e contributo per arrivare allo scopo, con la nuova amministrazione.