Servizio di refezione scolastica: il Comune di Carrara ha pubblicato un avviso pubblico per affidare un incarico a un dietologo, dietista, o biologo nutrizionista

Altre notizie brevi

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:42

La prima tranche di 800 confezioni monodose di Paxlovid, la pillola Pfizer anti-Covid da prendere a casa, arriverà in Toscana nella giornata di domani, venerdì 4 febbraio, al centro di stoccaggio del Meyer. Il nuovo antivirale sarà solo per le persone positive ad alto rischio di peggioramento della malattia.

giovedì, 3 febbraio 2022, 16:39

In una nota stampa, Domenico Piedimonte di Forza Italia, annuncia che nel consiglio comunale odierno, si parlerà della richiesta della presenza dello psicologo nelle farmacie comunali: "Chiediamo di partire – dice Piedimonte – con una presenza alternata e a rotazione tra le varie farmacie comunali nelle quali verranno affissi gli...

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:58

"Bene il rafforzamento delle funzioni delle polizie provinciali per fronteggiare gli ungulati, ma la svolta passa dal coinvolgimento attivo degli agricoltori". Così il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, commenta gli indirizzi appena approvati dalla Giunta regionale toscana sul controllo e il contenimento degli ungulati in ambito agricolo e urbano."La direzione è quella giusta...

giovedì, 3 febbraio 2022, 14:42

"La Caravella è oggetto di interventi ed attenzioni fin dall'insediamento di questa amministrazione e l'obiettivo di renderla sicura e pienamente fruibile è stato il faro di quanto fatto fin dal principio della nostra azione amministrativa".Il gruppo Movimento 5 Stelle Carrara fa il punto sulla Caravella e ripercorre le azioni messe...

giovedì, 3 febbraio 2022, 11:47

A CarraraFiere scendono in pedana gli schermidori non vedenti: grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e il comitato regionale toscano della Federazione Scherma, i padiglioni del polo fieristico ospiteranno un appuntamento davvero straordinario. Domenica 6 febbraio gareggeranno infatti gli atleti impegnati nella seconda prova di qualificazione regionale assoluta di spada...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:51

"Dopo anni di segnalazioni e di progressivi cedimenti senza che il Comune sia mai intervenuto effettivamente alla sua messa in sicurezza, nella notte di Natale 2021 è franato un muretto a secco nella frazione a monte di Noceto.

mercoledì, 2 febbraio 2022, 21:48

Nell'ultimo direttivo dei circoli Carrara centro e paesi al monte Pd si è incominciato a discutere per poter elaborare un programma da indicare alla candidata sindaco Arrighi Serena. Per affrontare il tema del declino e del degrado si deve partire da una analisi della situazione attuale dei nuclei storici. "Certo, non...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:43

In un comunicato, il gruppo dei Giovani Democratici di Massa, annunciano che non parteciperanno alla manifestazione contro l'alternanza scuola lavoro prevista per il 4 febbraio, organizzata a seguito della tragica morte di Lorenzo Parelli, in quanto di principio non contrari allo strumento formativo di interazione fra mondo della scuola e...

mercoledì, 2 febbraio 2022, 09:42

La chiusura dei locali a mezzanotte, a Massa, tiene sempre banco: il Movimento giovanile della Sinistra, in una nota stampa, si schiera decisamente contro questa delibera, che, a loro parere, blocca ulteriormente il commercio già in difficoltà e denuncia la totale insensibilità dell'amministrazione nei confronti dei giovani, colpendo tutti indistintamente...

martedì, 1 febbraio 2022, 19:39

"Nel consiglio comunale di lunedì 31 si sono votati molti atti importanti, fra questi anche le modifiche al vecchio regolamento cimiteriale che aveva bisogno di un restiling".Il Movimento 5 Stelle Carrara racconta i retroscena di un Consiglio Comunale che aveva all'ordine del giorno anche le modifiche al regolamento cimiteriale, sul...