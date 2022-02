Strada dei Marmi, la rotatoria di Miseglia intitolata a Giovanni Pedrazzi

sabato, 5 febbraio 2022, 10:02

Sarà intitolata a Giovanni Pedrazzi, sindacalista dei Cobas e anarchico, la rotatoria sulla Strada dei Marmi situata a Miseglia, nei pressi della pesa pubblica: lo ha deciso l’amministrazione comunale, con la delibera approvata venerdì 3 febbraio dalla giunta.



«Giovanni Pedrazzi è stato una figura molto importante per la nostra città. Da sindacalista ha portato avanti battaglie importantissime, nei settori del commercio, dell’industria e poi come tutti ricordando nel lapideo. In particolare, per quanto riguarda il lavoro in cava, si occupò della riorganizzazione del soccorso cave e si impegnò con tenacia e determinazione per il riconoscimento del lavoro in cava quale mestiere usurante, arrivando a proporlo in Parlamento. Era un anarchico dalla grande umanità e molto testardo, soprattutto quando si trattava di schierarsi con i più deboli e i lavoratori» ricorda il vicesindaco Matteo Martinelli, titolare della delega al Lapideo, illustrando così le motivazioni della delibera di intitolazione.



L’atto della giunta arriva a poco più di un mese dal decimo anniversario della scomparsa del sindacalista: Giovanni Pedrazzi è venuto a mancare l’8 gennaio 2012 all’età di 74 anni.