Trenitalia, al via dal 1° gennaio la conciliazione paritetica nel trasporto regionale

Altre notizie brevi

lunedì, 3 gennaio 2022, 16:58

E’ in pieno svolgimento la campagna vaccinale della Toscana, che punta ad aumentare la già ragguardevole platea dei vaccinati con terza dose. Il prossimo lunedì 10 gennaio apriranno tre hub aziendali per la somministrazione della dose booster: Eli Lilly a Sesto Fiorentino, Confindustria Toscana Nord a Montecarlo-Lucca, Solvay a Rosignano...

venerdì, 31 dicembre 2021, 09:34

Arcipelago Massa e Azione si incontrano per discutere di programmi, idee e proposte per la città di Massa. <Come Azione stiamo incontrando partiti e associazioni civiche del campo progressista per aprire un tavolo nella città in vista delle prossime elezioni amministrative.

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:47

Il presidente del consiglio Stefano Benedetti alla luce dell’aumento dei contagi degli ultimi giorni determinati dalla variante Omicron, a seguito della quale si preannuncia un picco di diffusione nel mese di gennaio, ritiene che si debba riadottare misure precauzionali maggiori.Per questo dopo la corrispondenza intercorsa con il sindaco e il...

giovedì, 30 dicembre 2021, 09:47

La sezione Massa-Montignoso dell’associazione Italia Nostra, ha inviato una missiva al presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, in merito alla presentazione del rendering dell’idrovora sul Fosso Poveromo.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 18:49

Aumento dei tamponi molecolari quotidiani per arrivare ad almeno 20.000, messa a disposizione di almeno 25.000 tamponi antigienici rapidi al giorno, rafforzamento delle tre centrali di tracciamento.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 18:47

In un comunicato, il sindacato Cisl FP, ha annunciato di aver sottoscritto con il comune di Massa, il contratto decentrato 2021 e ha così giustificato la sua posizione in merito, dopo mesi di trattative anche piuttosto dure, ed una presa di posizione nei confronti dell'amministrazione "L'interesse delle persone che rappresentiamo-scrive...

mercoledì, 29 dicembre 2021, 12:47

GAIA S.p.A. informa che a partire dal 23 dicembre 2021 sono iniziate le letture dei contatori dell'acqua nei comuni di Massa, Carrara e Montignoso (MS). Le letture termineranno il 28 febbraio 2022. Gli utenti interessati sono oltre 72.600.

mercoledì, 29 dicembre 2021, 11:31

Nausicaa Spa comunica le variazioni al calendario della raccolta porta a porta, previste nella settimana dal 1° al 9 gennaio 2022, che saranno valide per entrambe le zone di raccolta, mare e monti, senza distinzione. Sabato 1° gennaio 2022 non avverrà alcuna raccolta, quindi nessun contenitore dovrà essere esposto.

martedì, 28 dicembre 2021, 09:26

Ecco la programmazione completa, con tanto di descrizione delle pellicole proiettate in sala, al Cinema Garibaldi Carrara, Il Nuovo La Spezia e Astoria Lerici dal 29 dicembre al 6 gennaio.Programmi:CINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARACINEMA-TEATRO IL NUOVO LA SPEZIACINEMA- TEATRO ASTORIA LERICICINEMA TEATRO GARIBALDI CARRARA

martedì, 28 dicembre 2021, 08:50

Intervento dei mezzi di soccorso stamattina, alle 7.07, ad Altagnana, zona San Carlo sopra Massa. Quattro adulti (non sappiamo età precise) e una bambina di tre anni - tutti nordafricani - sono stati presumibilmente intossicati da monossido di carbonio.