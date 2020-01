Politica



Uil Fpl: "Corrette relazioni sindacali passano dalle segreterie, senza eccezioni od omissioni"

lunedì, 13 gennaio 2020, 12:31

Il segretario della Uil Fpl Claudio Salvadori replica all'amministrazione di Massa: "Crediamo che l'amministrazione e i dirigenti del Comune debbano informarsi meglio su che cosa siano le corrette relazioni sindacali stabilite dal contratto nazionale di settore, che all'articolo 4 stabilisce che l'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione. Inoltre i soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono certamente le Rsu, che non possono in tale fase essere etichettati come appartenenti a una sigla sindacale o a un'altra, e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto nazionale. Pertanto è dovuta alle segreterie territoriali di settore la dovuta informazione, senza eccezioni od omissioni. Cosa che non è avvenuta per la delibera di giunta del 23 dicembre né in altre occasioni precedenti da parte del Comune. Quindi, non possono dare per scontati i passaggi attraverso i tavoli tecnici che non hanno nessun potere decisionale oppure attraverso le richieste di pareri inviate via mail. A ogni modo, fermo restando che il Comune deve attuare i comportamenti corretti nelle relazioni sindacali, in previsione anche di quanto emergerà dall'assemblea dei sindacati con i lavoratori di martedì, a questo punto non proseguiremo certamente a relazionarci ulteriormente a mezzo stampa con l'amministrazione del Comune di Massa, riservandoci di tutelare le nostre legittime rivendicazioni e i diritti di chi rappresentiamo nelle maniere che riterremo opportune".