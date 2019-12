Politica



Assemblea costitutiva della Conferenza delle donne democratiche

martedì, 17 dicembre 2019, 11:42

Lunedi 16 dicembre si è tenuta la assemblea costitutiva della Conferenza delle donne democratiche di Massa-Carrara ed è stata eletta all'unanimità la portavoce provinciale Claudia Giuliani. Sempre con voto unanime sono state elette le due delegate nazionali Rosanna Liggio (Massa) e Hélène Delpippo (Lunigiana) e le delegate regionali Laura Bruschi (Carrara) e Irma Pautasso (Montignoso).

La presenza femminile in politica non è solo una necessità ma anche un dovere e la Conferenza è un luogo propedeutico a riappropriaci dei nostri spazi, finalizzato alla discussione, al confronto ed alla elaborazione di proposta politica.

In un periodo in cui i diritti delle donne vengono messi in discussione, in un contesto sociale e politico troppo spesso orientato da un pensiero maschilista e retrogrado, sentiamo la presenza delle donne nelle istituzioni e nei luoghi chiave della politica, ed anche del nostro partito, come una necessità: troppo spesso siamo state sottovalutate e poste ai margini.

Riteniamo fondamentale lavorare e confrontarci sui temi di genere iniziando a combattere gli stereotipi di genere e questo è possibile cercando di comunicare soprattutto alle nuove generazioni, investendo sull'educazione culturale al rispetto, iniziando noi a cambiare linguaggio.

Sentiamo il bisogno di ricostruire un contatto diretto con il mondo della scuola, delle cooperative, dei sindacati, dei centri anti violenza.

Vogliamo aprire una riflessione sulla partecipazione delle donne alla vita politica perchè per chi è madre, moglie, compagna, lavoratrice è difficile correre dietro i tempi della politica e spesso diventa impossibile non rinunciare alla vita di partito per mancanza di strumenti che permettano di conciliare tutto: dovremo dunque ripensare, anche a livello locale, ad un sistema di welfare attento ai nostri tempi ed alle nostre necessità. Vogliamo essere propositive, incisive, autonome.

Nei prossimi mesi imposteremo un lavoro sulla medicina di genere, sulle quote rosa, sullo studio dell'occupazione femminile nella provincia di Massa-Carrara e il contrasto alla violenza di genere.

Torniamo ad essere protagoniste di una nuova stagione insieme e portatrici di una cultura femminista, inclusiva, egalitaria e paritaria.