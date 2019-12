Politica



Bando per la concessione dello stadio deserto. Bernardi “Era già tutto previsto”

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:49

Lo aveva detto sin dall’inizio e si era opposto all’apertura di un bando per la concessione dello stadio dei Quattro Olimpionici sia in commissione, sia in consiglio comunale. Aveva predetto che il bando, così com’era costruito sarebbe andato deserto. E alla fine ha avuto ragione. Il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi non gongola per l’ennesimo fallimento di un intervento intrapreso dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi ma non può non evidenziare come la macchina sia stata sbattuta contro un muro senza dare alcun ascolto ai consigli e ai moniti di chi, a livello amministrativo, ha indubbiamente molta più esperienza dell’assessore in questione. Il bando di gara per la concessione dello stadio era previsto per il 23 di dicembre e puntualmente non si è presentato nessuno.

“Un altro schiaffo alla Carrarese e l'ennesimo fallimento da inserire nel corposo e nefasto curriculum politico dell' assessore alle Opere Pubbliche Andrea Raggi. – ha detto Bernardi - un altro dispiacere incolmabile per i tifosi della Carrarese. L'esito negativo della procedura per l'affidamento della gestione dell'impianto, era già stato scritto da mesi, ma l' amministrazione grillina ha voluto sbatterci la faccia.” . Bernardi ha spiegato che quattro mesi fa, Raggi, aveva annunciato che il comune non poteva completare l’opera e che la soluzione sarebbe stata quella di una convenzione assegnata tramite bando di gara, così come previsto dalla norma ed ha ricordato che tutti gli addetti ai lavori, i tifosi ed alcuni consiglieri di opposizione tra i quali, appunto, anche lui stesso, si erano espressi contro la pubblicazione di un bando di gara in cui si prevedeva la realizzazione del progetto dal costo di 2 milioni e 400 mila euro, perché sicuramente la gara sarebbe andata deserta . “ Il 31 luglio – ha continuato Bernardi - noncuranti dell’avvertimento, i grillini deliberavano per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura sportiva, delibera approvata col voto favorevole dei 14 membri della maggioranza, non considerando l’ipotesi alternativa dell’affidamento diretto com’era avvenuto a Pisa . Era difficile pensare che qualcuno potesse partecipare ad un bando simile, viste le molte criticità sottolineate dall’opposizionee viste alcune clausole dello stesso come quella, assurda, che prevedeva anche la creazione di attività commerciali all’interno dell’impianto: progetto già valutato irrealizzabile ed improponibile da molti, visti gli spazi insufficienti della struttura e la mancanza di una viabilità diversa da quella esistente che non avrebbe potuto attrarre un investimento complessivo di svariati milioni di euro per uno stadio da poco più di cinquemila mila posti. Inoltre laddove erano state previste condizioni simili , la durata del rapporto tra il Comune e il concessionario era stata stimata in 99 anni, cioè il massimo consentito al fine di rendere appetibile l'investimento.Nel testo del bando non era stato neanche chiaramente previsto il diritto di utilizzo da parte della Società Carrarese calcio, che avrebbe potuto trovarsi in grandissima difficoltà.”. Bernardi ha anche criticato fortemente l’atteggiamento dell’assessore Raggi che dopo la pubblicazione del bando ha continuato a fare dichiarazioni assurde sul portare la capienza dello stadio a 5656 spettatori e sulle garanzie di riconsegnare alla città uno stadio sicuro senza più le brutte sorprese del passato, dichiarazioni giudicate da Bernardi come totalmente prive di fondamento.