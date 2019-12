Politica



“Bene l’avvio del percorso per la trasformazione di Gaia in azienda speciale di natura consortile”

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:04

Con l’assemblea dei soci di ieri mattina si è avviato il percorso per il cambiamento di Gaia spa verso un’azienda speciale consortile, obiettivo che l’amministrazione comunale si è posta fin dalla campagna elettorale per ottenere un servizio efficace e tariffe adeguate. Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore Pierlio Baratta, presenti all’assemblea, si dicono soddisfatti del fatto che la società abbia accolto la volontà di molti comuni soci e la richiesta formale inviata proprio dal comune di Massa per una convocazione dell’assemblea dei soci ad hoc sulla tematica, segnale concreto dell’avvio di un iter lungo e complesso. “E’ stato fatto un passo avanti: noi amministratori ogni giorno siamo a contatto diretto con i cittadini, ne recepiamo le lamentele e a loro dobbiamo dare risposte. Quelle risposte ora devono arrivare a noi in tempi brevi” ha dichiarato il sindaco Persiani. Proprio per dare ascolto alla cittadinanza e a dimostrazione di un percorso trasparente, la maggioranza dei soci ha accettato di far partecipare i rappresentanti di comitati ed associazioni in qualità di uditori.

Con la presentazione dell'analisi preliminare richiesta da Gaia da parte dei coordinatori del gruppo di lavoro incaricato, sono stati rappresentati gli effetti dell’eventuale trasformazione giuridica della società sostanzialmente divisi in: affidamento del servizio, governance, gestione del personale, aspetti fiscali, contratto di finanziamento sottoscritto dalla società.

“Una questione spinosa è rappresentata dai mutui in essere. Gaia spa per dare concretezza al piano investimenti di 400 milioni di euro ha contratto mutui per 105 milioni presso banche private, la Banca europea degli investimenti (Bei) e la Cassa depositi e prestiti ed esistono vincoli che dovranno essere rispettati. Sono tutti aspetti che verranno approfonditi” aggiunge il sindaco, “ma siamo certi che la strada sia quella giusta. La trasformazione della società dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci, ottenere il nulla osta dell’Ait e successivamente avere approvazione da ogni consiglio comunale prima di una deliberazione finale”.

Questi i punti rilevanti affrontati e su cui l’amministrazione comunale di Massa chiederà approfondimenti in vista della prossima riunione che dovrà essere convocata entro gennaio 2020. Attualmente esiste anche il dubbio che i comuni possano esercitare concretamente un controllo analogo sull’andamento dell’azienda. Rispetto ad una società per azioni, la gestione consortile appare più idonea a consentire un controllo analogo più efficace da parte di ogni comune. “L’azienda speciale andrebbe infine a definire un altro e non meno importante tasto dolente: quello della destinazione degli utili, cioè ciò che resta tolti i ricavi e tutti i costi” spiega l’assessore Baratta. “Gaia ad oggi non reinveste gli utili in favore di investimenti o risparmi per la cittadinanza perché una spa può decidere di non distribuirli ai soci e accantonarli. Così facendo la pagano gli utenti nelle bollette. Con la nuova forma, invece, gli utili potrebbero essere utilizzati per investimenti o attenuare l’impatto delle fatture sui cittadini”. Cambierà anche la modalità di reclutamento del personale (il cui contratto resta invariato) attenendosi al principio di riduzione dei costi. Insomma, la variazione della forma giuridica del gestore più che nella forma potrebbe avere ripercussioni migliorative sulla sostanza.