Bonifica della Grotta, Bernardi: “La Scaletti si prende meriti non suoi”

lunedì, 30 dicembre 2020, 19:23

Presenzialismo, superbia e assenteismo. Sono i principali punti deboli in cui affonderebbe l’esperienza pubblica dell’assessore all’ambiente, Sarah Scaletti, nell’analisi del consigliere dell’opposizione, Massimiliano Bernardi che ha ricostruito l’excursus della bonifica dell’area verde “ Elena Guadagnucci” alla Grotta di Avenza, che , proprio in questi giorni, la Scaletti ha iscritto nel suo carnet delle cose realizzate.



“Il merito principale – ha spiegato Bernardi – è stato quello di aver individuato la problematica in quell'area già nel 2012 quando la giunta Zubbani, sebbene non fossero ancora emersi dati allarmanti dai campionamenti effettuati da parte dell' Azienda Asl, al fine di emettere provvedimenti cautelativo per la salute pubblica, decise di eseguire un MiSE per eliminare l'inquinamento da IPA. Questa procedura individuò la presenza di scarti edili e sacchetti di plastica sotto un substrato di ghiaia e limo del torrente Carrione, forse dovuti all'interramento misto di rifiuti di vario genere del sottostante rifugio antiaereo, effettuato circa alla metà degli anni ‘60 . In seguito, poichè il sito apparteneva alla categoria di “ verde pubblico", si scoprirono anche valori allarmanti per Asl attraverso i campionamenti realizzati da Arpat nel 2013 che avevano rilevato un “ potenziale stato di contaminazione “ sotto il terreno. A seguito di ciò l' amministrazione Zubbani predispose il “Piano delle indagini ambientali" e, nel 2014, Arpat dette parere favorevole all’esecuzione della caratterizzazione svoltasi a far data dal Giugno 2017. “. Bernardi ha quindi fatto notare che al momento dell’insediamento della giunta grillina, i principali passi relativi alla bonifica della Grotta erano avviati e che ai nuovi amministratori non restava che proseguire l’iter iniziato, come ha fatto l’assessore Scaletti, attuando tutti i provvedimenti obbligatori e urgenti per la messa in sicurezza dell’area.



Bernardi non le ha mandate a dire alla Scaletti e l’ha accusata di mistificazione per aver voluto mettere il cappello su una procedura portata avanti da “ quelli di prima” e ha colto l’occasione per ricordare le molte pecche dell’operato dell’assessore: “La Scaletti non si presenta mai a relazionare in consiglio comunale sui dati e sulla situazione dell' area SIN/ SIR e neanche su altre situazioni di interesse ambientale ma, fa di tutto per apparire sulla stampa, dichiarando di essere riuscita a conseguire il risultato della bonifica del verde pubblico della Grotta, dopo due anni di intenso lavoro. In realtà la Scaletti finora ha realizzato soltanto quattro missioni istituzionali: una nel 2017, tre nel 2018 e zero nel 2019.”. Bernardi ha ironizzato sulla mole del presunto impegno dell’assessore all’ambiente e ha sottolineato l’atteggiamento di superbia con cui ha ascritto all’amministrazione grillina il successo in un intervento che non era neppure stato contemplato nel programma elettorale della sua parte politica. Vergognoso, per Bernardi anche aver lasciato intendere anche una gestione dei 5 stelle per quanto riguarda Viale da Verazzano.



“È tutt’altro che così – ha precisato Bernardi - semmai costoro avrebbero il compito di controllo sulla tempistica delle attività e sul dare informazioni alla popolazione in merito all'inquinamento della falda acquifera del sito, cose che regolarmente non fanno.”. Bernardi ha infine ricordato che al momento per quanto attiene all'area verde “ Elena Guadagnucci", c’è solo l’approvazione di un progetto esecutivo la cui realizzazione potrà essere valutata solo una volta terminata e si è detto fiducioso di un intervento tempestivo a tutela della salute pubblica, che porti alla bonifica delle aree inquinate, progetti che avrebbero bisogno di più attenzione da parte della Scaletti.