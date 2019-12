Politica



Cave, ambiente, lavoro e… regole

lunedì, 23 dicembre 2019, 15:47

L’amministrazione comunale di Massa discuterà in consiglio comunale una proposta di “Regolamento degli Agri Marmiferi”. Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni e Daniele Terzoni del il “Laboratorio politico LEFT” di Massa-Carrara, intervengono a riguardo:

“A ben guardare, - esordiscono- si va verso la trasformazione del “nostro” distretto lapideo in distretto minerario con gravi ricadute sul territorio, rappresentate principalmente da un di più di inquinamento, di traffico pesante, di rischio idraulico e di dissesto idrogeologico.”

“La proposta che approderà in Consiglio comunale - continuano - si caratterizza per la continuità al sostegno del “business del carbonato di calcio” ignorando le emergenze ambientali, l’inquinamento delle falde acquifere, il dissesto idrogeologico e, non per ultimi, i temi della salvaguardia occupazionale, della sicurezza sui luoghi di lavoro e l’intenzione (almeno per le aree di maggior importanza ambientale che sono quelle comprese nel Parco delle Apuane) di favorire l’avvio della “trasformazione” dell’economia estrattiva in favore altri tipi di economia puntando con decisione (e con le conseguenti scelte normative e regolamentari) alla riconversione ecologica del settore.”

In controbattuta a quanto verrà proposto in consiglio comunale, il LEFT ritiene che: “Alla Toscana servirebbe una nuova Legge Regionale sulle cave che, attraverso il rilascio di concessioni sostenibili, consentisse in tempi ragionevoli di:

- contenere il dissesto idrogeologico, il rischio idraulico e mettere in sicurezza le lavorazioni;

- aumentare le entrate derivanti dalle cave di marmo, garantendo in tal modo la certezza delle previsioni del bilancio comunale;

- recuperare alla proprietà pubblica i beni estimati;

- sostenere la filiera locale, mantenendo la disponibilità di una quota rilevante di materia prima di qualità;

-avviare e sostenere la riconversione ecologica del settore lapideo.”

Continuano richiamando il Parco regionale delle Alpi Apuane a ritornare alla sua missione “originale e costitutiva”, ossia “a perseguire: ““…il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali; la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali; il restauro dell’ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale; la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi”; e di: “…garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni protetti”.”

In conclusione il LEFT ritiene che: “Ritirare l’atto si rende dunque necessario al fine di proporre un percorso “alternativo” fondato sull’ascolto, sul confronto e sulla partecipazione della cittadinanza, attraverso il coinvolgimento attivo delle associazioni ambientaliste, di tutte le forze politiche e sociali oltre che dei lavoratori e degli imprenditori del settore”.