Politica



Ceneri contro la giunta: la protesta di Maura Ricci in consiglio comunale

mercoledì, 18 dicembre 2019, 08:59

di vinicia tesconi

Una nuvola grigia di ceneri, si spera non mortuarie, ha avvolto il sindaco De Pasquale e la sua giunta, l'altra sera in consiglio comunale. L'insolita protesta è stata messa in scena da Maura Ricci, cittadina residente a Bergiola che da anni, in modo più o meno eclatanti porta avanti una battaglia per la ristrutturazione e l'adeguamento del cimitero del suo paese. Il lancio delle ceneri avvenuto nel corso dell'ultimo consiglio comunale è stato il gesto estremo di provocazione scelto dalla donna che già quattro anni fa si incateno' alle porte del comune per ottenere un loculo per le ceneri del marito e che ha minacciato di incatenarsi di nuovo. Già allora la Ricci chiedeva che venissero ultimati i circa sessanta loculi che erano in costruzione e che venissero ripristinati i servizi igienici per i visitatori.



La Ricci ha ripetuto le stesse richieste anche in consiglio comunale ed ha denunciato pubblicamente la totale indifferenza e rifiuto ad ascoltare le sue istanze da parte dell'assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi che non ha mai voluto riceverla né mai ha risposto alle sue chiamate. La bordata finale della Ricci è stata rivolta a tutta la giunta grillina: " Vi ho votato perché credevo sareste stati meglio di quelli di prima, invece siete peggio". E poi via: una nuvola di cenere su tutti gli amministratori per ricordare di non voler fare questa stessa fine.