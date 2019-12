Politica



Confartigianato: "Aprire la strada dei marmi nel week-end ed in ogni caso in orario serale"

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:43

Confartigianato interviene in merito all'apertura della strada dei marmi, chiedendo all'amministrazione di Carrara di adoperarsi al più presto.



"Spesso - esordisce - le cronache riportano incresciose notizie relative ad opere pubbliche iniziate e mai terminate, veri e propri monumenti allo spreco. La nostra strada dei marmi invece è un’orgogliosa eccezione in quanto l’imponente opera d'ingegneria, che collega i bacini marmiferi di Carrara, con la via Aurelia, in particolare con la vasta area dove un tempo sorgeva la zona industriale è stata portata a termine. Oltre cinque chilometri e mezzo di gallerie e viadotti che hanno agevolato il trasporto a valle dei marmi eliminando dalla città il traffico pesante".

"L’opera - spiega -, fra realizzazione e manutenzione, è costata alle casse pubbliche inizialmente circa 120 milioni di euro, 22 messi dall’unione europea e 97 dal Comune di Carrara che, anche per questo è finito per essere uno dei più indebitati d’Italia. Il progetto, ideato nel Duemila, con lo scopo di risolvere l'annoso problema del traffico, da subito ha contemplato anche la riqualificazione della città. Per la sua realizzazione venne infatti istituita una società partecipata denominata «Progetto Carrara» che, fra i suoi scopi aveva quello di contribuire al processo di rinascita ambientale, culturale ed economica della città di Carrara".

"La strada - sottolinea -, fortemente voluta anche da Confartigianato (Il largo antistante l’imbocco della galleria è intitolato al compianto Presidente di Confartigianato Franco Martignoni) per agevolare il lavoro degli autotrasportatori e degli stessi bacini marmiferi ed ovviamente per evitare disagi al centro città, avrebbe dovuto anche contribuire, agevolandone la raggiungibilità, al rilancio della stessa Carrara, già depauperata di ospedale, scuole, cinema, teatri ecc.. Ad oggi invece, nonostante dal 2017 sia caduto il vincolo di cinque anni di “strada specialistica” fissato dall’Ue, l’apertura al traffico leggero è stata inizialmente limitata al sabato ed alla domenica. Oggi, per non comprese problematiche, che sarebbe bene chiarire, è di nuovo chiusa nei week end. Artigiani, commercianti e cittadini devono continuare a seguire la viabilità ordinaria con notevoli disagi e ritardi. I visitatori che, in questo periodo natalizio, potrebbero raggiungere il centro storico in pochi minuti, in particolar modo la sera, anzi che sorbirsi code interminabili sull’Aurelia proprio nel tratto fra lo sbocco della galleria dei marmi ed il semaforo di Nazzano, finiscono per fare rotta verso la Versilia".

"Le richieste - conclude - da più parti avanzate non hanno avuto riscontro. Chiediamo pertanto all’amministrazione Carrarese, ferma restando la priorità delle esigenze del comparto lapideo, di adoperarsi al più presto per ripristinare l’apertura nel fine settimana ed, in ogni caso, per garantirne una quotidiana in orario serale, magari dalle 17.30 quando cessa il traffico pesante, posticipando ad orario notturno eventuali interventi di pulizia e manutenzione".