Consegnati i lavori di bonifica del Parco Guadagnucci

Altri articoli in Politica

sabato, 28 dicembre 2019, 19:04

Il più delle volte non hanno il biglietto. Se lo hanno, non lo obliterano, a volte, neppure quando vedono salire il controllore. Spesso trasformano i mezzi pubblici in una sorta di Far West in cui commettono atti di prevaricazione, maleducazione ed anche violenza.

sabato, 28 dicembre 2019, 13:48

Il WWF esorta l’amministrazione comunale ad adoperarsi prima possibile ad eliminare il problema

sabato, 28 dicembre 2019, 10:40

La denuncia di Vittorio Geloni (nella foto), segretario Uilp Carrara e Lunigiana: "I parenti della donna, 96enne, hanno contattato il 118 già 5 giorni prima ma la risposta era sempre la stessa: 'L'ambulanza non c'è, riprovate'"

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:49

Lo aveva detto sin dall’inizio e si era opposto all’apertura di un bando per la concessione dello stadio dei Quattro Olimpionici sia in commissione, sia in consiglio comunale. Aveva predetto che il bando, così com’era costruito sarebbe andato deserto. E alla fine ha avuto ragione

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:06

L’informazione che la Sogesid s.p.a., società in house del Ministero dell’Ambiente, stava svolgendo indagini per conto della direzione della Regione Toscana su tutta l’area della ex zona industriale apuana e sulle zone limitrofe - sito di interesse nazionale (Sin) e sito di interesse regionale (Sir) – risale al febbraio del...

venerdì, 27 dicembre 2019, 15:58

Così il presidente degli industriali di Massa Carrara e consigliere della Fondazione Marmo, Erich Lucchetti, commenta le parole del dottor Iginio Dell'Amico sull'ecoendoscopio donato a maggio 2018 dalla Fondazione Marmo al Servizio di Endoscopia Digestiva del NOA