Politica



Consiglio, approvato ordine del giorno a tutela dei servizi sanitari a Carrara

martedì, 17 dicembre 2019, 17:51

Nel corso della riunione di ieri, lunedì 16 dicembre, il consiglio comunale ha presentato una mozione, sottoscritta da tutte le forze politiche, in cui viene chiesto al sindaco e alla giunta di attivarsi con la Regione Toscana per chiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive che permettano di realizzare in tempi brevi e certi l’intervento di miglioramento sismico del Monoblocco, unitamente a una più ampia ristrutturazione che permetta di utilizzare tutti gli spazi a disposizione, migliorandone l’accessibilità e sanandone ogni criticità. Importante sarà attivarsi affinché tutti gli interventi, le azioni e gli atti amministrativi di natura sanitaria tendano a mantenere e a potenziare i servizi esistenti presso il Centro Polispecialistico “A. Sicari”.

Nella mozione, il Consiglio chiede anche che venga rivisitata e modificata ogni decisione assunta fino a oggi che possa risultare in contrasto con quanto previsto dal P.A.L., anche coinvolgendo in percorsi di informazione e partecipazione le diverse componenti rappresentative del territorio, i comitati e la popolazione, con la pubblicizzazione di tutti gli atti riguardanti la gestione della Sanità.

Sarà infine, fondamentale riferire su questi temi con cadenza periodica in sede di conferenza dei Capigruppo, in relazione alle opere previste per il Centro Polispecialistico “A. Sicari” e alla verifica della piena realizzazione del P.A.L. con riferimento a tempistiche, modalità e risorse.

Soddisfatto il Presidente del Consiglio comunale Michele Palma per l’adesione trasversale di tutti i partiti, che superando le diverse sensibilità, hanno mostrato coesione di intenti di fronte a un tema così importante per il bene della città. “Come ho più volte detto, sul futuro del Monoblocco si gioca una partita determinante per il futuro stesso di Carrara: stiamo portando avanti una discussione seria e approfondita per la difesa, il mantenimento dei servizi sanitari e la valorizzazione del Monoblocco. I cittadini, assieme ai loro rappresentanti istituzionali, si trovano così uniti ad affrontare questa vertenza”.