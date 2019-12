Politica



Degrado nella periferia di Massa: la preoccupazione del comitato Massa in Azione

martedì, 17 dicembre 2019, 11:52

di vinicia tesconi

L’ultimo caso di palese degrado della cintura periferica del centro di Massa è stata la distruzione della panchina rossa dedicata alla lotta contro la violenza di genere ma gli episodi di vandalismo e disprezzo delle più basilari norme civiche sono all’ordine del giorno secondo quanto segnalato dal comitato Massa in Azione che lamenta, soprattutto, la mancanza di controlli su molti dei giovani che frequentano la movida cittadina.

“I dati emersi negli ultimi mesi - hanno fatto sapere da Massa in azione - sottolineano un aumento dei giovani fermati in possesso di stupefacenti grazie all'ottimo lavoro delle forze dell'ordine nel centro storico, tuttavia sembra che il problema non sia stato eliminato, ma piuttosto spostato. Crediamo che come responsabile del decoro e della sicurezza urbana, il sindaco di Massa Persiani debba prendersi incarico di gestire questa emergenza. Passeggiando nel centro nei fine settimana possiamo vedere branchi di giovanissimi con caschi in testa intenti ad aggrapparsi ai cartelli stradali, a rovesciare vasi e quant'altro. Riteniamo plausibile che moltissimi giovanissimi si procurino l'alcol in maniera illegale, o acquistandolo in locali dove non richiedono il documento (fortunatamente poche eccezioni) o attraverso qualche amico più grande.” Secondo il comitato si tratterebbe anche e soprattutto di un grande allarme sociale che coinvolge i giovanissimi, spesso minorenni e di conseguenza le loro famiglie chiamate poi a pagare i danni degli atti vandalici commessi dai figli e che quindi necessita di un intervento di arginamento del problema.

La richiesta del comitato Massa in azione è quindi quella di conoscere quali siano le politiche giovanili che questa amministrazione sta mettendo in atto per prevenire il disagio sociale, per dare ai ragazzi luoghi dove poter stare e prevenire i fenomeni dell’alcolismo giovanile e delle tossico-dipendenze e nello stesso tempo insegnare il rispetto della città, in quanto luogo che appartiene a tutti e insegnare il significato di comunità, ammesso che lo si conosca. Il comitato ha anche richiesto al sindaco Persiani informazioni relative alla gestione dell’emergenza e ai controlli delle forze dell’ordine.