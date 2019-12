Politica



Extracomunitari abusivi sui bus: la Lega chiede l'intervento del prefetto

sabato, 28 dicembre 2019, 19:04

di vinicia tesconi

Il più delle volte non hanno il biglietto. Se lo hanno, non lo obliterano, a volte, neppure quando vedono salire il controllore. Spesso trasformano i mezzi pubblici in una sorta di Far West in cui commettono atti di prevaricazione, maleducazione ed anche violenza. E’ il quadro fatto dalla Lega relativo alla diffusa abitudine di molti extracomunitari di usare i mezzi pubblici senza alcun rispetto delle regole previste.

La denuncia arriva direttamente da Nicola Pieruccini, coordinatore comunale della Lega che ha deciso di rivolgersi al Prefetto per chiedere un intervento che ponga fine a questo mal costume. Pieruccini ha fatto anche notare: “È ora, prima che sia troppo tardi, di intervenire nei confronti di chi si ostina a non voler comprendere che l'accoglienza è un atto dovuto in base alle leggi della Repubblica italiana, ma solo verso chi rispetta le regole. Nel nostro territorio occorre adottare subito misure sulla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e promuovere l'integrazione socio-culturale degli immigrati in merito ad una corretta fruizione dei servizi pubblici. Molti stranieri fingono di ignorare la regola ben scritta e visibile. La Lega intende anche intervenire sul fatto che controllori ed autisti, mentre si mostrano integerrimi nei riguardi dei cittadini italiani sprovvisti di biglietto, vedi il caso dell’anziana novantenne fatta scendere perché non aveva rinnovato l' abbonamento, e soprattutto verso degli studenti che a volte, pur in possesso del ticket, non fanno in tempo ad obliterare, ogni santo giorno per evitare liti e situazioni di violenza e vessazione anche a tutela dei passeggeri, evitano di chiedere documenti e multare stranieri ed extracomunitari che, tuttalpiù vengono appiedati.”.

Pieruccini, che ha comunque rinnovato il sostegno ai dipendenti di Ctti Nord per i rischi che corrono nello svolgimento del loro lavoro, ha ricordato che è d'obbligo affrontare seriamente queste situazioni e trovare una soluzione sensata al problema. “Teniamo anche a ribadire ai buonisti di turno - ha aggiunto Pieruccini - che in questi casi non si può parlare di razzismo o intolleranza, ma che è necessario far luce su un fenomeno culturale completamente errato, di chi è stato accolto in un paese straniero ed invece di attuare una civile convivenza, si prende gioco delle sue regole e dei suoi obblighi.”.

La richiesta della Lega è stata quella di porre il problema all’attenzione dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico per trovare una soluzione che permetta di evitare gravi rischi durante le corse di linea e restituisca piena dignità ai cittadini onesti, qualsiasi siano le loro origini e appartenenze.