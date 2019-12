Gazebo informativo di Vox Italia sul progetto “Usc-ita”

Altri articoli in Politica

sabato, 21 dicembre 2019, 09:30

Domenica 22 dicembre il Comitato di Cittadini Contro la Discarica Ex Cava Fornace aderisce alla manifestazione promossa dalle Magliette Bianche per la bonifica dei SIN, in coordinamento in tutta Italia con gli altri siti interessati

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:43

Confartigianato interviene in merito all'apertura della strada dei marmi, chiedendo all'amministrazione di Carrara di adoperarsi al più presto

venerdì, 20 dicembre 2019, 18:40

Rita Galeazzi ha subito voluto riunire il nuovo coordinamento provinciale di Forza Italia per ultimare le nomine e cominciare a pianificare le attività per il prossimo futuro. Così, ieri sera ad Aulla intorno alle 18.30 i membri eletti sono stati convocati ed hanno affrontato gli argomenti all’ordine del giorno

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:22

Il consiglio comunale ha approvato ieri all’unanimità il documento congiunto delle commissioni Sanità dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso sul tema dell'insufficienza delle quote sanitarie nelle Rsa del distretto apuano per le persone non autosufficienti

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:11

La Uilpost si è ritrovata nei giorni scorsi a una cena per scambiarsi tutti insieme gli auguri di Natale. Una riunione allegra che è servita, comunque, anche per parlare di lavoro e per rimarcare tutti quelli che sono i problemi del servizio nella provincia apuana, gli obiettivi da perseguire e...

giovedì, 19 dicembre 2019, 18:04

Con l’assemblea dei soci di ieri mattina si è avviato il percorso per il cambiamento di Gaia spa verso un’azienda speciale consortile, obiettivo che l’amministrazione comunale si è posta fin dalla campagna elettorale per ottenere un servizio efficace e tariffe adeguate