Iniziativa culturale per la sezione di Massa-Carrara di Vox

mercoledì, 18 dicembre 2019, 08:59

Una nuvola grigia di ceneri, si spera non mortuarie, ha avvolto il sindaco De Pasquale e la sua giunta, l'altra sera in consiglio comunale. L'insolita protesta è stata messa in scena da Maura Ricci, cittadina residente a Bergiola che da anni, in modo più o meno eclatanti porta avanti una...

martedì, 17 dicembre 2019, 17:51

Nel corso della riunione di ieri, lunedì 16 dicembre, il consiglio comunale ha presentato una mozione, sottoscritta da tutte le forze politiche, in cui viene chiesto al sindaco e alla giunta di attivarsi con la Regione Toscana per chiedere lo stanziamento di risorse aggiuntive che permettano di realizzare in tempi...

martedì, 17 dicembre 2019, 17:41

Domani in consiglio comunale si voteranno diversi emendamenti di modifica al regolamento per il funzionamento del consiglio comunale

martedì, 17 dicembre 2019, 11:52

L’ultimo caso di palese degrado della cintura periferica del centro di Massa è stata la distruzione della panchina rossa dedicata alla lotta contro la violenza di genere ma gli episodi di vandalismo e disprezzo delle più basilari norme civiche sono all’ordine del giorno secondo quanto segnalato dal comitato Massa in...

martedì, 17 dicembre 2019, 11:42

Lunedi 16 dicembre si è tenuta la assemblea costitutiva della Conferenza delle donne democratiche di Massa-Carrara ed è stata eletta all'unanimità la portavoce provinciale Claudia Giuliani

lunedì, 16 dicembre 2019, 19:25

Questa mattina a Firenze si è tenuta la presentazione dei risultati delle analisi chimico ambientali effettuate nella zona ex Sir/Sin di Massa Carrara presenziata dall'assessore all’ambiente di Regione Toscana Federica Fratoni e dai sindaci di Massa Francesco Persiani e di Carrara Francesco De Pasquale