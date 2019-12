Politica



La Lega chiede risposte sulle indagini di Sogesid su Sin/Sir di Massa Carrara

venerdì, 27 dicembre 2019, 17:06

L’informazione che la Sogesid s.p.a., società in house del Ministero dell’Ambiente, stava svolgendo indagini per conto della direzione della Regione Toscana su tutta l’area della ex zona industriale apuana e sulle zone limitrofe - sito di interesse nazionale (Sin) e sito di interesse regionale (Sir) – risale al febbraio del 2019. A riferirla in consiglio comunale era stata l’assessore all’ambiente Sarah Scaletti in quella che la Lega di Carrara ha indicato come una delle sue rarissime apparizioni, e ancor più raro intervento pubblico. Le indagini di Sogesid puntavano alla caratterizzazione delle falde ed all’analisi dei pozzi per trovare sostanze chimiche “potenzialmente pericolose” e comprendeva anche l’area di viale da Verrazzano a Marina di Carrara dove si trovano molte abitazioni ed attività commerciali per la quale era particolarmente importante sapere di essere correttamente allacciata all’acquedotto comunale e di non avere siti che, per qualche ragione, utilizzino l’acqua della falda, pesantemente inquinata. Ma nessuna risposta relativa alla zona di viale da Verrazzano è mai giunta dall’assessore Scaletti e la Lega, che rinnova la richiesta di chiarimenti rivolgendosi direttamente al sindaco, non ha potuto che notare la grande incongruenza dell’assessore all’ambiente che, insieme al presidente della commissione ambiente Montesarchio, si è presentata come paladina del “green” al gazebo grillino delle magliette bianche organizzato a Carrara pochi giorni prima di Natale.



“Sembrerebbe la bufala di Natale - ha commentato il coordinatore comunale della Lega, Nicola Pieruccini – ma è la verità :dopo il silenzio e l'assenza di mesi e mesi anche nei consigli comunali,l’ assessore Scaletti si è presentata al gazebo delle magliette bianche e questo la dice lunga sui Cinque Stelle che ormai son alla resa dei conti. La scelta politica di essere un tutt’ uno con il Partito Democratico, li ha scaraventati nel vuoto elettorale ed ora stanno provando a cavalcare l'unico posto rimasto libero in politica: il “pensiero green”. Pieruccini ha poi ribadito l’importanza di un’informazione chiara e trasparente su una questione così delicata e pericolosa come l’inquinamento della falda acquifera: “Questa vicenda fa veramente paura : i cittadini devono informati in maniera sistematica e con trasparenza, sia dal punto di vista dello stato di avanzamento dei lavori, sia da quello delle spese impiegate per realizzarli e soprattutto devono sapere a che punto è il progetto di bonifica. Alla luce di quanto è accaduto fino ad oggi nella nostra zona, gli attivisti della Lega pretendono una politica a tutela dell' ambiente e della salute dei cittadini e che questa politica venga posta alla base della giunta De Pasquale . Ci auguriamo che questa passerella di Sarah Scaletti e Giovanni Montesarchio immedesimati nei panni di Greta Thunberg sia una vera autocritica e che il disinteresse mostrato fino ad oggi non si ripeta per il futuro perché per il diritto alla salute e per un ambiente sano, non possono e non devono esistere vuoti istituzionali.”. Pieruccini ha ricordato anche la necessità di intervenire direttamente sulla questione attraverso i consiglieri regionali di 5 stelle e Pd, Giannarelli e Bugliani, per sveltire le attività e portare avanti le attività di Sogedid che avrebbe già dovuto aver completato la fase di predisposizione dei documenti per l'affidamento delle indagini da tempo.