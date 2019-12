La pagella dei Verdi all'amministrazione di Carrara

Politica



E’ arrivata, ed è impietosa, la pagella di fine anno dei Verdi di Carrara che ha preso in esame l’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesco De Pasquale nel corso dell’anno che sta ormai per concludersi ma, anche nei due precedenti da quando i grillini si sono insediati al governo della città. Praticamente sono stati presi in considerazione tutti i settori pubblici relativi alla città e il voto finale che i Verdi hanno dato è un due secco, che non lascia molte possibilità di scuse o di appello. Bocciati irrevocabilmente De Pasquale e la sua giunta ai quali, secondo i Verdi, è imputabile soprattutto l’aver tradito le promesse di rinnovamento rimaste inattuate ovunque. L’analisi dei Verdi parte dallo scempio dei pini di viale Colombo, voluto caparbiamente dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi, dal giugno scorso, al quale ha fatto il paio un ancor più scellerato taglio di maestosi e storici pini marittimi sul lungomare di Marinella, la prosecuzione di viale Colombo nella vicina terra ligure, nel comune di Ameglia. Un disastro ecologico di grave portata secondo i Verdi che hanno specificato: “A Carrara, come ad Ameglia e in tanti altri comuni italiani, non esiste un programma sul perde pubblico per cui viene deliberato l’abbattimento del patrimonio arboreo, con una tale non curanza per l’ambiente che fa rabbrividire la nostra coscienza ecologista. Tutto litorale da Marina di Carrara ad Ameglia, rischia di cambiare aspetto in brevissimo tempo: non possiamo permettere di veder scomparire tanta bellezza. Prendiamo atto, che l’amministrazione di Centro Destra di Ameglie e quella Carrarese Penta stellata, siono in sintonia perfetta e si adoperano ad eliminare le difese che proteggono l’ambiente tagliando i pini.”. Sulla questione dei pini i Verdi hanno voluto bacchettare anche l’opposizione del Pd all’amministrazione 5 stelle di Carrara palesando totale disapprovazione per l’incapacità di mostrare un minimo dissenso sui temi ambientali e per aver, addirittura fatto un intervento in consiglio comunale sulla pericolosità degli alberi che, per i Verdi è, in realtà solo un grave difetto di manutenzione. Un plauso, invece, è andato al comitato in difesa dei pini che si è costituito per cercare, inutilmente di impedire il taglio di 17 piante su viale Colombo ma che ha avuto il merito di evidenziare l’importanza della questione del verde urbano con proteste ragionate, dibattiti e convegni sostenuti e supportati dai Verdi in un sano e virtuoso comportamento civico di impegno dei cittadini in difesa dei beni comuni che ha pochi precedenti nella storia locale. Dai pini a tutti gli altri problemi della città il passo è stato breve per i Verdi che hanno messo il dito su tutte le piaghe che affliggono Carrara da anni per le quali, i 5 stelle vincitori dopo cinque anni di opposizione, avevano promesso facile e rapide soluzioni, rimaste inattuate. Il marmo che mantiene ancora benefici a pochi e effetti collaterali a tutti; il porto sostanzialmente dimenticato; il centro storico spopolato e con un processo inarrestabile di chiusura di negozi; un piano alluvionale che pensa ad abbattere ponti storici e non a risolvere il problema ai monti e alla foce del fiume Carrione; l’Accademia penalizzata dalla presenza del numero chiuso e dalla mancanza di strutture di accoglienza; il turismo che non è organizzato e promosso adeguatamente; villa Ceci dimenticata; la casa della salute ancora incompleta; il Politeama ancora simbolo del degrado di tutta la città; distribuzione sbilanciata delle tasse a sfavore dei cittadini e a favore degli industriali del marmo; nessuna informazione sugli eventuali effetti collaterali del forno crematorio che ormai da più di una anno è in funzione a pieno ritmo.

Molto severo il giudizio finale dato dai Verdi: “Questo modo di agire, che si chiama qualunquismo, ha come obiettivo, di costruire un vuoto politico disastroso con lo scopo, di consegnare un popolo, sbandato, nelle mani di un uomo forte, con pieni poteri. La storia recente ha condannato questo catastrofico percorso.Per questo diamo a quest’amministrazione comunale, come voto, un bel due politico. Ma vogliamo restare positivi: onda Verde è una proposta, unica e reale, alla dissoluzione preparata dalla cattiva politica. Giovani e meno giovani si stanno mobilitando in tutto il mondo, per uscire da una crisi politica ed economica che rappresenta solo una volontà, fossile, che rifiuta di accettare la realtà. Ecco,siamo al punto di non ritorno,un incrocio da scegliere,o si sceglie la strada, nera, ossia la catastrofe, oppure costruiamo insieme il futuro, sostenibile e bello.”.