Politica



Strade cittadine dissestate e piene di pericoli: Bernardi chiede un programma di interventi all’assessore Raggi

giovedì, 19 dicembre 2019, 10:08

di vinicia tesconi

Buche e voragini, dossi pericolosi, radici a vista, manto dissestato, avvallamenti: queste le condizioni di strade e marciapiedi del comune di Carrara secondo le testimonianze e le segnalazioni raccolte dal consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi che ha chiesto all’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi di chiarire quali interventi sono stati inseriti nel programma triennale delle Opere pubbliche dell’amministrazione.

Bernardi ha anche chiesto di conoscere l’entità degli stanziamenti previsti, ammesso che ce ne siano in programma . Sarebbero stati diversi cittadini a far notare le molte criticità già segnalate all’amministrazione senza aver ottenuto risposta, come nel caso dei residenti in via Dei Corsi che versa in condizioni pessime. Bernardi però ha fatto notare che via dei Corsi non è il solo caso non è però che si trova in condizioni pietose e pericolose: “C’è una serie di buchi e rattoppi raffazzonati un po’ dappertutto ed è un problema che va avanti da parecchio tempo. – ha spiegato Bernardi - Una delle maggiori pericolosità segnalate, già nota all’ amministrazione comunale, è quella in località San Ceccardo dove Il manto stradale è un vero disastro, le radici degli alberi in alcuni punti hanno completamente sollevato l’ asfalto rendendolo pericoloso specialmente per moto e motorini . Servirebbe inoltre un dosso per far diminuire la velocità, spesso troppo elevata in prossimità della curva che immette nel Viale XX Settembre.” Bernardi ha lanciato una bordata all’assessore Raggi ricordando come quest’ultimo, il 1 aprile 2019, con la solita tecnica degli annunci trionfalistici tipici della giunta grillina carrarese, avesse dichiarato che, grazie alla manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi programmata e messa in atto si erano aperti un’infinità di cantieri,per i quali, tuttavia, sarebbe servito tempo. “ Il tempo è trascorso – ha concluso Bernardi - e questa modalità istintiva dei 5 Stelle di stare sempre sulla difensiva senza risolvere i problemi è rimasta. Il mio obiettivo è quello di stimolare un' amministrazione affetta da immobilismo a prendere atto delle gravi criticità presenti nelle strade e nei marciapiedi della città per porvi immediatamente rimedio, in un’ottica non solo di messa in sicurezza, ma anche e soprattutto di prevenzione. Visto che le proposte cadono nel nulla, anche quando sono caldamente richieste dai residenti e le segnalazioni di pericolosità vengono rispedite al mittente, non si può continuare a far finta di niente e quindi abbiamo l'obbligo di rendere pubblica questa totale mancanza di responsabilità da parte di chi ci governa. “.