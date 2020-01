Politica



Aprire nuove cave sarà un danno per il territorio: il Pd spiega il suo no al regolamento degli agri marmiferi

sabato, 4 gennaio 2020, 14:34

Tre sono i fondamenti dell’azione del partito democratico sul tema del lavoro alle cave: ambiente, lavoro, sicurezza e su questi tre principi si fonda anche l’azione di protesta nei confronti dell’amministrazione di centro destra guidata dal sindaco Francesco Persiani che vorrebbe la riapertura di sette cave nelle Apuane.

Secondo il Pd di Massa questa decisione non avrebbe ricadute economiche sulla città e, fatto ancor più grave, comporterebbe un grave danno al territorio. “ Le sette cave in questione – hanno fatto sapere dal Pd – sono state chiuse dal nostro partito quando era al governo della città e per questo motivo noi saremo in prima fila contro chi tenta una riapertura contro la città. La difesa dell’ambiente per noi significa rispetto delle regole e controlli e sanzioni per chi le infrange. Significa impiego dei proventi della tassazione per la messa in sicurezza della montagna e significa salvaguardia del lavoro.”. Secondo il gruppo di Pd massese il regolamento degli Agri mammiferi che sta per andare in discussione in consiglio comunale violerebbe ogni legge senza contemplare alcuna ricaduta occupazionale per il territorio come, invece, sarebbe doveroso che ci fosse.

“Siamo contrari - hanno continuato dal Pd - e ci opporremo a qualunque logica che sfrutti il territorio senza attivare tutti quei processi di lavorazione dal monte al piano, che valorizzino le risorse locali e creino posti di lavoro che, non sono solo quelli legati alla lavorazione del marmo ma sono anche quelli creati dal turismo legato ai luoghi del marmo, aspetto completamente dimenticato dall’amministrazione massese. Intorno alle cave può e deve nascere un sistema turistico di livello che può contribuire al rilancio di un territorio attraverso la creazione di nuovi mestieri che ruotino intorno ad un’industria più sostenibile.”. Ultima gravissima mancanza nel regolamento degli agri marmiferi del centro destra, secondo Il Pd, sarebbe la questione della sicurezza: “Non una riga spesa a favore degli investimenti dai concessionari in questa direzione. Non una spinta attraverso gli incentivi. Non una parola sui controlli. Niente di niente. Eppure nelle nostre cave si continua a morire di lavoro.” Hanno concluso i democratici ed hanno ribadito la loro adesione alla manifestazione di oggi pomeriggio a Massa per ribadire il dissenso contro le logiche politiche che non vanno nella direzione del rispetto della città.

Vi. Tes.