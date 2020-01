Politica



Confartigianato lancia l’allarme: "Aumentano i depositi, ma cala il credito verso le piccole e medie imprese"

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:57

Confartigianato Imprese Massa Carrara in una nota stampa del responsabile dell’ufficio credito Genovese Nicola, esprime le proprie preoccupazioni per il peggioramento della dinamica del credito alle imprese che ha segnato un significativo peggioramento nel 2019. Un nostro approfondimento dei dati per classe dimensionale – ha detto Genovese - evidenzia una diminuzione più accentuata dei prestiti alle piccole imprese e questo nonostante le sofferenze siano diminuite. Il fenomeno negativo è particolarmente acuto nella nostra provincia: dal rapporto intermedio dell’economia elaborato dall’istituto di studi e ricerche della Camera di Commercio, nei primi sei mesi del 2019, è emersa una contrazione dei prestiti alle imprese locali del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno. Si tratta del peggior andamentale degli ultimi due anni.

Paradossalmente invece si registra un importante aumento dei depositi: «La differenza macroscopica tra raccolta del risparmio e impieghi – aggiunge Genovese - dimostra, come abbiamo più volte denunciato, che le regole che governano il mondo bancario, dominato dagli algoritmi, impatti in modo negativo sul sistema delle piccole imprese, anello debole della catena. Sono loro a pagare in termini di minor concessione di credito i danni prodotti alle banche dall’ammontare enorme di sofferenze prodotte dalla grande clientela più strutturata». Come Confartigianato– ha concluso Genovese – continueremo ad essere al fianco delle imprese informandole ed assistendole nelle scelte e nella relativa burocrazia, ma, sia chiaro, servono urgenti politiche antirecessive e di sviluppo.