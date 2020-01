Politica



Consiglio convocato d'urgenza, l'opposizione presenta un esposto contro la maggioranza

lunedì, 20 gennaio 2020, 20:34

I consiglieri comunali di minoranza Stefano Alberti, Andrea Barotti, Uilian Berti, Gabriele Carioli, Dina Dell'Ertole, Giovanni Giusto, Agostino Incoronato, Luana Mencarelli, Elena Mosti, Paolo Menchini, Sergio Menchini e Alessandro Volpi hanno protestato duramente contro la convocazione d'urgenza del consiglio comunale fatta dalla maggioranza:

Stasera si è consumata la più grave violazione dei regolamenti consigliari che si potesse immaginare. Già in altre occasioni sono state poste in essere irregolarità da parte del presidente del Consiglio e della maggioranza che con l'avvallo tecnico del segretario generale hanno apertamente leso i diritti delle minoranze.

Il Consiglio di stasera è stato convocato fuori dai tempi regolamentari, ricorrendo alla procedura di urgenza;

tuttavia l'atto di convocazione non conteneva alcuna indicazione dei motivi che secondo il regolamento comunale, dovrebbero essere di carattere improcrastinabile.

In altre parole il consiglio è stato convocato e l' urgenza è stata definita a posteriori con una votazione della stessa maggioranza. Questa è la gravità. Ciò significa che da domani i Consigli comunali potranno essere convocati senza alcun rispetto delle norme e delle regole attribuendo alla maggioranza la prerogativa di fare quello che vuole. Questo comportamento ci ha obbligato a non prendere parte al dibattito consigliare. Verrà presentato quindi, già nella giornata di domani a sua eccellenza il prefetto un esposto per un intervento in autotutela che annulli un simile atto illegittimo.