Politica



Critiche di "Italia Viva" alle modifiche al regolamento comunale

giovedì, 16 gennaio 2020, 09:16

Argomentazioni futili e pressapochiste: così sono state definite dal gruppo carrarese di Italia Viva le istanze portate dalla maggioranza grillina a difesa delle modifiche inserite nella bozza del nuovo regolamento del consiglio comunale e proprio per impedirne la trasformazione in leggi definitive è stata annunciata una raccolta firme contro il tentativo di blindare il consiglio comunale limitando la possibilità di interventi dell’opposizione. Giudizio severo, quello di Italia Viva, sulle argomentazioni dei 5 stelle, dalla mancanza di competenza politica della residente della commissione uno, Elisa Serponi, che non avrebbe capito il significato del concetto “togliere la parola ai cittadini”, al maldestro tentativo del presidente del consiglio comunale Michele Palma di far passare la modifica come un mezzo per snellire il consiglio che, a detta di Italia Viva, sarebbe già fin troppo snello data la frequenza con la quale il sindaco e gli assessori si riservano di rispondere in forma scritta. “ E’ grave la manovra antidemocratica dei 5 Stelle creata per dare più poteri al presidente Michele Palma - hanno detto da Italia Viva - con l'intenzione, nemmeno tanto velata, di concedere a sindaco e assessori “un aiutino” nel ripassare la lezione prima di dare risposte a vanvera.”. Italia Viva ha quindi annunciato l’intenzione di aprire una raccolta di firme per bloccare la linea, definita scellerata, dell' amministrazione grillina mettendo anche al corrente il Prefetto per l’impedimento dell’esercizio della funzione di controllo dell’attività amministrativa riservata ai consiglieri comunali attuato nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute in merito..

Per Italia Viva occorre intervenire al fine di ripristinare i principi di democrazia che sono venuti meno all’interno dell’attività politico – amministrativa dei 5 Stelle e cercare così di anticipare e bloccare eventuali casi di censura più gravi. “ In base ai principi consolidati della giurisprudenza – hanno puntualizzato da Italia Viva - il singolo consigliere comunale è legittimato ad agire nei confronti dell'ente a cui appartiene, nell'ipotesi in cui i vizi denunciati si sostanzino nella lesione del diritto all'esercizio della carica di consigliere comunale e che siano direttamente impeditivi o lesivi delle funzioni consiliari. Sulla base di ciò confidiamo che i consiglieri di opposizione impugnino il Regolamento de quo davanti al TAR per le effettive violazioni attuate, a sostegno delle quali peraltro emerge che la modifica è stata più propriamente discussa in seno alla Commissione consiliare Affari istituzionali, attraverso un dibattito politico che ha permesso all’opposizione di approfondire il tema con assoluto rilievo e contro le modifiche proposte.”. Una critica feroce da Italia Viva è andata all’indirizzo del presidente del consiglio comunale Michele Palma per aver espletato nella peggior modalità possibile il suo ruolo, che non è strumentale all’attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì orientato al corretto funzionamento del consiglio. “ Sarebbe stato opportuno che – hanno concluso quelli di Italia Viva - invece di indire conferenze stampa, avesse ammesso onestamente le ingiustificate omissioni e violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali vigenti perpetrati a danno della democrazia, della trasparenza e della comunità facendo un passo indietro.”