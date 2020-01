Politica



De Pasquale: "Sui beni estimati la vecchia maggioranza continua ad avere pareri contrastanti"

mercoledì, 29 gennaio 2020, 14:20

In merito a quanto accaduto martedì sera in Consiglio comunale durante la discussione sui Beni Estimati il sindaco Francesco De Pasquale ribadisce quanto segue: «La mia decisione di non accogliere l’emendamento proposto dall’opposizione è stata un atto di coerenza con le posizioni che ho sempre tenuto durante il mio mandato da consigliere comunale nel corso della precedente consiliatura» spiega il primo cittadino.



«Onde evitare strumentalizzazioni – prosegue - voglio subito chiarire che ovviamente sono favorevole alla mozione sui Beni estimati nella formulazione presentata dal mio gruppo consiliare. Quello che non mi sono sentito di condividere è stato l’emendamento proposto dal Pd e questo non solo perché almeno a protocollo non risultano sollecitazioni in materia inviate al Parlamento dalla precedente amministrazione ma anche e soprattutto perché durante il mio mandato da consigliere comunale, in commissione Marmo, non ho riscontrato la sollecitudine che invece traspariva dall’emendamento della consigliera Crudeli».



Nel ricostruire quanto accaduto durante la seduta, De Pasquale aggiunge: «A seguito dell’approvazione dell’emendamento ho deciso di uscire dall’aula e non prendere parte alla votazione sulla mozione emendata, con l’obiettivo di fare in modo che pur senza rinunciare alla mia coerenza, questa avesse la forza di un atto approvato all’unanimità. Così non è stato perché il gruppo consiliare di Insieme per Carrara ha votato contro: ricordo che in questa formazione militano due assessori della precedente amministrazione, uno dei quali ha lungamente gestito la delega al Marmo. Evidentemente – conclude De Pasquale - sul tema beni estimati gli esponenti della vecchia maggioranza avevano e continuano ad avere pareri contrastanti»