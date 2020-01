Politica



FdI: “Nessuna misura di precauzione contro il coronavirus al Delle Apuane”

mercoledì, 29 gennaio 2020, 15:12

Non sarebbero state approntate misure di contenimento di eventuali casi di coronavirus all’ospedale delle Apuane: a segnalarlo è Nicola Frediani delegato alla sanità di Fratelli d’Italia Carrara che ha rilevato: “Fino al 28 gennaio, da nostre informazioni più che attendibili risulta che al Delle Apuane non siano state prese misure di precauzione atte a contrastare eventuali casistiche riguardanti il nuovo Coronavirus responsabile di più di 100 morti in Cina e 4000 contagiati, con numeri raddoppiati nelle ultime 24 ore.”



Tutto il direttivo di FdI ha espresso sconcerto e giudicato la mancanza di misure precauzionali una grave leggerezza. “ Per quanto riguarda la salute la prudenza non può mai essere eccessiva – ha detto Frediani - inoltre, l'organizzazione mondiale della sanità ha appena elevato il livello di rischio globale da moderato a alto, per cui ci chiediamo per quale motivo il presidente della Regione Rossi e l'assessore alla sanità Saccardi non sono intervenuti presso la dirigenza del nostro nosocomio affinché fossero diramati i protocolli di intervento suggeriti dal ministro della salute Speranza? Per quale ragione non si è ancora provveduto alla formazione di personale medico infermieristico con competenze specifiche per l'emergenza in questione? Per quale ragione non si è provveduto alla predisposizione di camere apposite per il ricovero e l'isolamento? Per quale motivo non ci si è ancora dotati del materiale funzionale alla protezione del personale dell'ospedale?”. Il coordinamento comunale di FdI ha chiesto alla Regione una risposta in tempi brevi e ribadito il monito a non sottovalutare un pericolo potenzialmente così devastante.