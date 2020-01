Politica



Ferri: "Mettere in sicurezza edifici scolastici"

martedì, 7 gennaio 2020, 17:37

Cosimo Maria Ferri, componente della Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati, interviene dopo quanto accaduto stamani al liceo Pascoli di Massa.



“Ringrazio la consigliera del comune di Massa Dina Dell’Ertole - esordisce - per avermi informato di quanto accaduto stamani al Liceo Pascoli di Massa , 600 ragazzi hanno dovuto sospendere le lezioni a causa di un crollo di un soffitto in aula, e da un primo sopralluogo diverse aula si trovano purtroppo nelle stesse condizioni di instabilità. Per ora e’ stata disposta la sospensione dell’attività didattica per due giorni. Ci auguriamo che presto si possa tornare alla normalità.



"L’attività scolastica didattica deve ripartire - dichiara -. Ma questo episodio deve far riflettere tutti. E’ assurdo che la situazione delle scuole sia arrivata a questo punto, occorre ripartire dalle possibilità che la legge sulla buona scuola offriva per garantire sicurezza degli edifici scolastici e lavorare per trovare risorse. Il futuro del Paese e dei territori passa proprio dalla formazione ed educazione dei nostri ragazzi che devono poter accedere a scuole sicure ed accoglienti per consentire ai docenti, ai non docenti ed ai ragazzi di lavorare con serenità".



"Va lanciato un piano scuola emergenziale nella provincia - conclude - per adeguare tutti gli istituti scolastici, renderli in sicurezza e studiando la normativa coinvolgere anche il mondo imprenditoriale per progetti che possano attirare anche investimenti privati".