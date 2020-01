Politica



FI: “Consigliera Dei non può essere considerata né della maggioranza né di Forza Italia”

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:06

I dirigenti regionali, provinciali e comunali di Forza Italia: Stefano Mugnai,Rita Galeazzi,Domenico Piedimonte,Giovanni Ronchieri,Stefano Benedetti e Jacopo Ferri, rispondono alle affermazioni fatte dalla consigliera Roberta Dei, riguardante la gestione di Forza Italia in seno all’amministrazione comunale massese, che, a sua opinione, non sta mantenendo più i programmi e gli impegni presi con la cittadinanza che ha loro dato la fiducia alle elezioni.

Di seguito, si riporta il loro comunicato in merito:

”Leggiamo da mesi, con stupore e rammarico, i continui attacchi di Roberta Dei alla maggioranza di centrodestra che governa invece assai bene il Comune di Massa (avendo intrapreso un percorso di rinnovamento e rilancio delle politiche per la Città del quale si vedono già i primi frutti e che darà un nuovo e migliore volto al capoluogo provinciale).

I toni ed i contenuti delle prese di posizione di Dei e dei suoi (in verità pochissimi) sodali rasentano la farneticazione e sono comunque in tutta evidenza il frutto di astio personale e di scarsissima conoscenza dei temi che affronta.

Il suo comportamento è comunque affar suo, così come ogni sua conseguenza. Quello che però abbiamo il dovere di chiarire è che la Consigliera non rappresenta in nulla e per nulla il movimento di Forza Italia, il quale è formalmente, sostanzialmente e convintamente al fianco della Giunta Persiani.

Del resto ella lasciando il gruppo consiliare di FI ha già sancito un allontanamento che, sinceramente, non ci rammarica affatto. Se avesse un avuto un briciolo di dignità avrebbe evitato anche, aderendo al Gruppo Misto, di dichiararsi ‘di maggioranza’. Evidentemente aveva ed ha delle convenienze pratiche che davvero sviliscono e ridicolizzano alla radice, ed ulteriormente, i ‘sermoni’ anti-amministrazione che propina.

Agisca pure come ritiene più giusto in coscienza, ci mancherebbe, – su questo la giudicherà chi legge e chi ne segue le singolari iniziative – ma non pensi di poter tenere il piede in più scarpe: le sue scelte sono incompatibili sia con l’appartenenza a Forza Italia che con l’appartenenza alla maggioranza che sostiene l’amministrazione di Massa. Lo dimostrano non solo le prese di posizione mediatiche, ma anche le sue espressioni di voto in Consiglio Comunale, costantemente in dissenso con le proposte della Giunta.

La sua strada politico-amministrativa è dunque antitetica alla nostra nei fatti, oltre che nelle forme, e per ciò stesso non può esservi dubbio per chiunque (a quanto pare tranne che per lei) circa il suo essere una Consigliera di opposizione a tutti gli effetti.

Chiederemo quindi che anche i competenti uffici del Comune di Massa ne prendano atto collocandola correttamente in tutto e per tutto con la minoranza consiliare.”