Politica



FI spinge per l’approvazione del regolamento degli agri marmiferi

mercoledì, 8 gennaio 2020, 19:44

Hanno voluto ribadire la loro operatività all’interno dell’amministrazione di centro destra del sindaco Persiani, e, soprattutto il loro sostegno a produrre una regolamentazione che favorisca lo sviluppo del settore lapideo con un occhio di riguardo alla qualità della coltivazione delle cave e all’aumento occupazionale. Il gruppo consiliare di Forza Italia, composto da Giovanbattista Ronchieri e Stefano Benedetti ha quindi sollecitato una rapida approvazione del regolamento degli agri marmiferi proposto dalla maggioranza con l’auspicio che possa finalmente mettere in ordine un comparto fino ad oggi vissuto nella totale anarchia, a causa di una scellerata posizione politico-amministrativa delle amministrazioni di Centro Sinistra che non hanno mai voluto regolamentare il settore.



Il gruppo consiliare di FI ha ribadito i cinque cardini della loro visione sul lapideo: coltivazione delle cave controllata e nel rispetto dell’ambiente; classificazione e tracciabilità del marmo estratto; introiti adeguati della tassa marmi; ricognizione costante della montagna per l’eventuale apertura di nuove cave; provvedimenti amministrativi ed iniziative varie tese a favorire la lavorazione in loco. “Sull’ultimo punto poniamo particolare attenzione hanno detto Benedetti e Ronchieri - poiché un aumento della lavorazione in loco, incentiverebbe sicuramente l’occupazione diretta e quella dell’indotto. Concludiamo, sottolineando che l’attuale amministrazione ha già previsto all’interno dei Pabe ( Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi, che hanno la finalità di organizzare le regole del settore estrattivo in relazione alla tutela del paesaggio ), quasi tutte le proposte avanzate dalle varie associazioni ambientaliste, definendo, inoltre, la quantità di marmo che sarà estratta nei prossimi dieci anni, i siti previsti per l’estrazione del marmo e il metodo di estrazione.Ciò significa regolamentare un settore fino ad oggi abbandonato, avviando, quindi, un percorso che ci porti a perfezionare e migliorare le regole, sia per garantire una qualità superiore dell’escavazione, sia per un maggior rispetto dell’ambiente.”.