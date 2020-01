Politica



Fondi dal Governo: “Bene, ma meno trasferimenti per 680 mila euro”

lunedì, 20 gennaio 2020, 13:49

“Sapere che dal Governo arriveranno fondi da investire sul territorio apuano, in particolare per scuole e infrastrutture non può che far piacere, peccato che se analizziamo bene non si tratta di una manovra in favore delle amministrazioni locali, tutt'altro”. Il sindaco Francesco Persiani e l'assessore al Bilancio Pierlio Baratta commentano la notizia dell'arrivo di 1,2 milioni di euro per la provincia di Massa-Carrara per sostenere investimenti in opere pubbliche, scuole e strade.

“Innanzi tutto, va detto che si tratta di cofinanziamenti di progetti al 50%, vale a dire che se per Massa sono previste risorse per 170 mila euro, per accedere ai fondi e quindi poter realizzare le opere pubbliche la nostra amministrazione dovrà necessariamente erogarne altrettanti. Quindi, pur apprezzando il contributo in conto capitale, non possiamo esimerci nel rilevare come detto contributo comporterà la necessità di impegnare parte corrente per poter effettuare opere pubbliche a cui i 170 mila euro sono vincolati.

Inoltre, proprio in questi giorni, ci è stata comunicata una riduzione dei trasferimenti correnti di 680 mila euro imputabile alla rimodulazione operata dal Governo giallo-rosso sul fondo di solidarietà comunale che penalizza i comuni con molti abitanti come il nostro e quello di Carrara. Soldi derivanti dalle imposte pagate dai cittadini e ridistribuiti altrove per sopperire alle necessità a cui, non ricevendo sostegni statali, devono far fronte i comuni che presentano un avanzo delle entrate rispetto ai fabbisogni standard.

Va da sé che riducendo i trasferimenti di una somma cospicua, i comuni si vedranno costretti a ridurre le spese o aumentare la pressione fiscale, quanto di più lontano dalle intenzioni della nostra amministrazione. L'effetto della riduzione comporterà la necessità di finanziare, in invarianza fiscale (quindi non aumentando le tasse, ma con la contrazione della spesa corrente) la minore entrata con la riduzione dei servizi da erogare alla collettività. Se da un lato si vuole portare le amministrazioni locali verso un'autonomia finanziaria, dall'altro non si può invocarne l'aiuto per esigenze perequative a cui dovrebbe far fronte lo Stato.

In sintesi, c'è poco da essere soddisfatti delle risorse stanziate dal Governo alla luce del fatto che per ottenerle dovremmo spenderne in egual misura e ci vengono sottratti poco meno di 700 mila euro, mancati trasferimenti che peseranno non poco sulle progettualità futuri e i servizi essenziali”.