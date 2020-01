'ItaliaViva è una realtà stabile e compatta anche su Massa Carrara': parla il coordinatore provinciale Nicola Ricci

Altri articoli in Politica

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:06

In seguito agli attacchi ricevuti dalla minoranza, in merito alla convocazione straordinaria del consiglio comunale del 20 gennaio, Stefano Benedetti, presidente del consiglio comunale, ci tiene a precisare come le accuse mosse siano incoerenti e sbagliate

giovedì, 23 gennaio 2020, 00:04

Inutile passerella politica del sindaco per lo screening mammografico: "Solito tentativo di mettere il cappello sulle iniziative altrui" secondo Bernardi

mercoledì, 22 gennaio 2020, 16:40

In merito alle critiche mosse dalla minoranza circa la non regolarità del consiglio comunale convocato d'urgenza il giorno 20 gennaio, il presidente del consiglio comunale Stefano Benedetti, ci tiene a precisare che la polemica mossa non ha fondamento

martedì, 21 gennaio 2020, 20:42

La manifestazione dei ragazzi di venerdì 17 gennaio organizzata per protestare contro lo stato di degrado in cui versano tutti gli edifici scolastici del territorio provinciale ha dato lo spunto a Nicola Ricci per fare una riflessione

martedì, 21 gennaio 2020, 12:12

L’appello dell’amministrazione guidata dal sindaco De Pasquale a tutti i cittadini di Carrara per chiedere di adottare i monumenti cittadini pagandone in toto i restauri di cui necessitano è stato accolto con più di un malumore

lunedì, 20 gennaio 2020, 20:40

Continua la querelle tra l’assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi e il consigliere dell’opposizione Massimiliano Bernardi sul piano di intervento alla scuola Giromini di Marina di Carrara