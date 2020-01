Politica



La Lega Toscana si dissocia da Frugoli

martedì, 28 gennaio 2020, 19:07

L'insulto del consigliere Frugoli a Pertini finisce su tutte le testate nazionali e la Lega toscana si dissocia dalle sue parole.



"Prendiamo completamente le distanze da quanto dichiarato sui social dal nostro consigliere comunale, Filippo Frugoli. Parole sconsiderate su cui dissentiamo in toto; per noi, il compianto Presidente Sandro Pertini è in realtà una delle massime ed apprezzate figure istituzionali italiane, e certamente non merita certe inaccettabili dichiarazioni". Con questa nota, il commissario della Lega della Toscana Daniele Belotti, ha chiarito la decisa condanna dell'ultima alzata di genio del consigliere massese. A riportare la notizia è stato il Tgcom 24, dopo che tutte le più importanti testate nazionali hanno dato spazio e condannato l'esternzione contro Sandro Pertini. Il consigliere leghista massese, nel pomeriggio di oggi, sicuramente molto preoccupato per le conseguenze del suo gesto, ha provveduto a far pubbliche scuse via social appellandosi alla sua giovane età e confidando di poter proseguire con impegno il suo ruolo di consigliere. Ma la portata dello sdegno per le offese infamanti contro il presidente più amato dagli italiani, che sicuramente Frugoli non aveva calcolato, sta chiedendo a gran voce, da ogni parte le sue dimissioni per la manifesta inadeguatezza al ruolo rivestito. Dalla sua maggioranza, per ora, tuttavia, solo silenzio.