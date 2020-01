Politica



Lapucci: "Sanità apuana vessata da politiche gestionali di Asl e Regione"

mercoledì, 29 gennaio 2020, 16:11

Sanità Apuana “costantemente vessata dalle politiche gestionali di ASL e della Regione Toscana” ed “il Presidente della Conferenza Zonale, il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, incapace di portare miglioramenti.”

Il consigliere comunale Lorenzo Lapucci in comunicato stampa esprime il suo giudizio sulla gestione di ASL Nord Ovest, considerata iniqua ed inefficace.

“Questo giudizio, - scrive Lapucci - scaturisce anche dal prendere atto della gestione ASL dell’incremento di fondi decisi dalla Regione: sono stati stanziati 2 milioni per l'ASL fiorentina che già raggiunge i famosi LEA, Livelli Essenziali di Assistenza, contro 1 solo milione per l’ASL Nord Ovest, che tali LEA è ben lontana dal raggiungere.”

Le quote sanitarie ASL per il nostro Distretto sono state aumentate per 9 soggetti su 30 aventi diritto: “Tale distribuzione iniqua delle risorse, - continua il consigliere - insufficiente per rispondere alle esigenze del nostro Territorio, è prova di come il nostro Distretto, Massa – Carrara – Montignoso, sia ancora una volta il fanalino di coda di Asl Nord Ovest.”.

“Ci pare opportuno su questo spiacevole caso – ammonisce infine Lapucci - anticipare che, se le 9 quote sanitarie da provvisorie divenissero definitive senza alcun incremento, De Pasquale si debba dimettere da Presidente della Conferenza Zonale, avendo mostrato in modo inequivocabile la sua incapacità di garantire una equa e efficace sanità per il Territorio Apuano.”