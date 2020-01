Politica



Le sardine confermano la vicinanza alla lotta studentesca per la sicurezza nelle scuole

domenica, 12 gennaio 2020, 08:59

Le Sardine di Massa – Carrara si sono riunite venerdì sera insieme a persone che hanno a cuore la forma e la sostanza del far politica e a rappresentanti del Parlamento studentesco ad accolto la richiesta di studenti e studentesse di proseguire la protesta per la sicurezza nelle scuole locali in maniera autonoma, confermando, tuttavia, la vicinanza alla battaglia dei ragazzi e comunicando il loro sostegno allo sciopero indetto dagli studenti stessi per il prossimo venerdì 17 gennaio.

“Studentesse, studenti, personale Ata e corpo docente - scrivono le Sardine rappresentate da Daniele Tarantino e Valeria Aurino - hanno vissuto e continuano a vivere il dramma di edilizia scolastica versante in disastrose condizioni. La piazza è la loro”. E aggiungono: “ Siamo state messe a conoscenza dell'esistenza di gruppi privati WhatsApp creati da un consigliere comunale di maggioranza in quota Lega, con all'interno rappresentanti di istituto delle scuole secondarie presenti sul territorio.

Studenti e studentesse minorenni sono componenti di tal gruppo.

Pretendiamo che chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a lavorare.

Pretendiamo trasparenza dell'uso che la politica fa dei social network.

Ribadiamo con chiarezza che, come singole persone, esprimiamo solidarietà a chi ha vissuto e vive tal dramma.

Come Sardine sosteniamo ogni iniziativa che autonomamente studentesse e studenti intenderanno attivare. A livello locale e regionale, discuteremo del concetto di sicurezza declinato nell'edilizia scolastica e

ci impegniamo a dar segnali al riguardo”. Insomma, l’impegno delle Sardine di Massa Carrara c’è, a sostegno della battaglia per la sicurezza nelle scuole.