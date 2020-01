Politica



Left: “Segnaletica orizzontale e verticale da rifare a Massa”

lunedì, 13 gennaio 2020, 10:26

Strisce pedonali ormai completamente sfumate, segnali di stop in buona parte cancellati, linee di mezzeria di cui restano solo ombreggiature sull’asfalto, cartelli mancanti o rotti o nascosti da piante: questa la condizione della segnaletica orizzontale nel comune di Massa, soprattutto nelle zone periferiche, che mette a serio rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti. A sottolineare la gravità della situazione e l’urgenza di un tempestivo intervento di manutenzione sono stati Maurizio Bonugli, Andrea Biagioni e Daniele Terzoni del gruppo Left, Laboratorio Politico Massa Carrara, non senza una frecciata ironica all’attuale amministrazione che si è molto preoccupata di inserire nel Regolamento di Polizia Urbana, norme e sanzioni relative all’abbigliamento femminile e all’accattonaggio diventato una colpa da punire, ma non ha preso alcun provvedimento né per garantire la sicurezza dei ragazzi nelle scuole, né, appunto, per tutelare i cittadini nella circolazione sulle strade. “Al netto di qualche intervento di maquillage concentrato soprattutto nei centri di Massa e Marina – hanno detto da Left - le condizioni della segnaletica orizzontale sono pessime perché poco visibile o addirittura invisibile su larghissima parte del territorio di competenza del comune. Soprattutto nelle periferie dove, nelle ore serali e notturne, la situazione diventa ancor più pericolosa.” A sostegno della richiesta di intervento il gruppo di Left ha portato il Codice della strada che all’articolo 37 impone ai comuni la manutenzione della segnaletica nei centri abitati, sulle strade locali duoridai confini del comune e sulle strade private aperte a uso pubblico. Soprattutto è stata messa in evidenza la norma che prevede che : “per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato ed attuare il comportamento richiesto”.Per questa semplice ragione: “tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno”.

Il gruppo di Left ha suggerito , quindi, l’utilizzo di vernici altamente retroriflettenti in grado di recepire la norma EN 1436 della Commissione Europea di Normazione (CEN) sulle caratteristiche minime prestazionali della segnaletica orizzontale in uso per la sicurezza dell’utente della strada, oppure in 3D ed ha invitato il comune di Massa al rispetto delle normative in materia: “ Vorremmo conoscere il costo previsto a bilancio per l’anno 2020 della voce “apposizione e manutenzione segnaletica stradale”, quali le ditte (assegnatarie) e i criteri di assegnazione dell’appalto relativo, quali i capitolati e/o i disciplinari tecnici relativi ai materiali con cui si realizza il rifacimento e l’apposizione e/o manutenzione della segnaletica stradale orizzontale perché anche qua, decidere di spendere meglio i soldi dei cittadini massesi, consentirebbe interventi più duraturi nel tempo sostitutivi di quelli che invece sembrano susseguirsi in maniera continuativa dentro una modalità non meglio programmata ed emergenziale. Ben fatto è meglio che ben detto.”