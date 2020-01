Politica



Marcheschi (FdI): "Non è accettabile quello che è accaduto al liceo "Pascoli" di Massa"

martedì, 7 gennaio 2020, 14:17

"Non è accettabile quello che è accaduto al liceo linguistico "Pascoli" di Massa dove parte del solaio è crollato in un'aula. Soltanto per fortuna i calcinacci non hanno ferito gli studenti. E adesso la scuola rimarrà chiusa per due giorni. Si vedono, purtroppo, le nefaste conseguenze delle mancate riforme del Centrosinistra di matrice renziana". Così commenta il consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) che prosegue: "Promesse mai mantenute, il grande bluff degli investimenti per l'edilizia scolastica italiana così come la mancata abolizione delle province a cui sono stati tolti i fondi ma sono state lasciate le competenze. Risultato: non si fa più manutenzione nelle scuole!".