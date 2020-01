Politica



"Massa... non solo spazzatura"

sabato, 25 gennaio 2020, 14:41

Via Vecchia Capaccola, a due passi dal centro storico. Una piccola strada dimenticata dal servizio di “spazzatura” che l’ASMIU dovrebbe garantire con continuità ed efficienza. Ma, nonostante le ripetute segnalazioni di alcuni residenti, nulla è stato fatto. Lo spiegano Maurizio Bonugli e Andrea Biagioni di LEFT LABORATORIO POLITICO - MASSA CARRARA:

Da settimane, giorno, dopo giorno, la sporcizia si sta accumulando ai lati della strada senza che nessuno faccia nulla (se non quegli stessi volenterosi cittadini che, scopa in mano, si sono sostituiti a chi dovrebbe farlo di lavoro). Ma, questa mattina, la sorpresa è stata doppia. Così come la preoccupazione che ne è seguita.

Sempre in Via Vecchia Capaccola, a terra abbiamo notato (e fotografato) due siringhe utilizzate, con ogni probabilità, per assumere droga. Ma cosa sta accadendo nella nostra città e nella nostra provincia?

È di solo un paio di giorni la notizia del maxi sequestro di cocaina (oltre 300 KG) a Carrara, piuttosto che quella dell’arresto di due cinquantenni dediti allo spaccio di droga in quel di Massa. Purtroppo sembra di essere ripiombati negli anni ’70 quando l’eroina distruggeva vite e un’intera generazione.

Anche tra i giovanissimi si registra un vertiginoso ritorno all’abuso di droghe pesanti e il nostro territorio sembra essere diventato il crocevia del mercato della droga in mano alle grandi organizzazioni criminali oltre che luogo privilegiato dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti. Difronte ad una situazione di questo genere non basta la sola retorica fatta delle solite parole indignate.

Bisogna agire per informare e prevenire a cominciare dalle Scuole con una attenzione ed un impegno prioritario sostenuto e promosso anche dalla stessa Amministrazione comunale di Massa. infine, ma per ultimo, che l’ASMIU operi per mantenere la città davvero pulita perché, com’è noto, il degrado chiama il degrado…