Politica



Nasce il Comitato d’area del Consorzio ZIA

sabato, 18 gennaio 2020, 20:47

Nasce il Comitato d’area del Consorzio ZIA (Zona Industriale Apuana). “Ci auguriamo possa essere l'inizio di un percorso condiviso per restituire senso ad un ente a lungo trascurato.” È questo il commento congiunto del sindaco Persiani e dell’assessore Baratta.

“Apprendiamo dalla stampa della costituzione del comitato d'area del Consorzio Zia ed esprimiamo soddisfazione per l'ulteriore passo avanti fatto.” Così apre l’intervento del sindaco Persiani e dell’assessore Baratta.

Oltre ai più sentiti auguri al neo costituito comitato per un lavoro efficace e produttivo, l’amministrazione afferma che “è necessario ora un radicale cambio di rotta e ci aspettiamo maggiori condivisione e dialogo con l'istituzione regionale e con gli organi del Consorzio affinché si possa iniziare un percorso costruttivo fatto sia di investimenti in infrastrutture, sia in termini di capitale umano così da dotare l'ente di quella funzione che non ha mai assolto nel tempo.”

“Definita la volontà di rilanciare il Consorzio Zia –conclude l’amministrazione - ci auguriamo che gli impegni presi sul versante economico vengano di fatto mantenuti anche dopo la tornata elettorale regionale, condizione essenziale affinché il Comune di Massa possa ritenere strategica la propria partecipazione presupposto per la sua inalienabilità.”