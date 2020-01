Politica



Nicola Ricci (Italia Viva): "Io proteggo Frugoli"

mercoledì, 29 gennaio 2020, 13:00

Il professor Nicola Ricci, coordinatore del comitato Italia Viva di Massa, scende in campo per proteggere il giovane consigliere comunale della Lega a Massa Filippo Frugoli dopo le sue esternazioni su Sandro Pertini:

Intervengo per proteggere Filippo Frugoli per le frasi espresse qualche giorno fa tirando in ballo il presidente Sandro Pertini scomparso a Roma il 24 febbraio 1990. Tengo a precisare che il mio giustificare il giovane consigliere ha una valenza umana vista la giovane età del 21 enne Filippo e forse la carica politica da lui ricoperta troppo elevata che dovrebbe essere di un peso sia sociale che politico molto elevato.

Ad oggi credo che la politica italiana sia visibilmente in bilico tra "superficialità ed il contrario ossia profondità, accuratezza e responsabilità".

Essendo io un docente scolastico sento giovani che esprimono ogni illazione ed ogni obbrobrio che passa loro per la mente ed il compito mio e dei miei colleghi educatori, genitori e cittadini che devono dare l'esempio ci spinge ad educarli o ri-educarli in alcuni casi. Ma dall'altro lato della medaglia Frugoli ha la carica politica di consigliere ed in questo caso quindi le sue parole incriminate non dovrebbero essere prese con troppa superficialità, ma non sta a me né giudicarlo né accusarlo. Esiste una maturità emotiva oltre che una maturità culturale, ma è lo stesso individuo che dovrebbe ricercarne l'accrescimento "immergendosi" nella società vera, dialogando e vivendo anche per poco in tutti gli "scalini sociali" (terminologia riportata dallo studioso Gerhard Lenski) per comprendere le disuguaglianze sociali del mondo odierno e forse anche del passato.