Politica



Nuovo regolamento agri marmiferi: il comune di Massa fa chiarezza

giovedì, 9 gennaio 2020, 15:25

di rossella barattini

Questa mattina, alle 11 si è svolta la conferenza stampa, in sala Giunta del comune di Massa, per dare comunicazioni sul tema cave-agri marmiferi.

In seguito al pubblico dibattito, sopraggiunto dopo la proposta in sede di consiglio comunale, per l'approvazione del regolamento degli agri marmiferi, e alla protesta avvenuta nei giorni scorsi, che ha visto vastissima partecipazione da parte dei cittadini, il primo cittadino ha deciso di fare chiarezza sull'argomento. Il regolamento è un'assoluta novità per il comune, non c'era mai stato. Ciò che preme far comprendere ai cittadini è che questo regolamento è volto a tutelare l'aspetto ambientale e a rispettarlo, non il contrario.

"Il regolamento degli agri marmiferi è importante. In questo modo diamo delle regole." Ribadisce il sindaco: "Le regole discendono dalle leggi regionali al quale ci dobbiamo attenere"

Si cercherà quindi di rispettare l'ambiente, la sicurezza, salvare posti di lavoro e la filiera, inoltre verranno rispettate le sorgenti naturalmente presenti sulle Apuane.