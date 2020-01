Politica



Ottimismo fuori luogo del sindaco: Bernardi critica il bilancio di fine anno fatto da De Pasquale

domenica, 5 gennaio 2020, 15:01

Le dichiarazioni comparse sulla stampa locale del sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, hanno dato il la al consigliere di Alternativa per Carrara, Massimiliano Bernardi, per una severa critica di tutto il percorso fatto dall’amministrazione grillina.

La sintesi totale delle posizioni espresse dal sindaco, per Bernardi, si può esprimere con la sindrome di alterazione della realtà chiamata appunto sindrome di Alice nel paese delle Meraviglie che affliggerebbe il sindaco definito politicamente invisibile.

“Il sindaco - ha detto Bernardi - sarà ricordato solo per il tormentone sui Beni Estimati e per la denuncia alla Corte dei Conti per il mancato incasso di milioni di euro. Parole impregnate di vuota retorica elettorale perché sul marmo, la tracciabilità, le tariffe e le terre non smaltite De Pasquale e il suo vice Martinelli si sono arrampicati ormai da troppo tempo su posizioni irragionevoli e non originali.”.

L’appello rivolto al Pd per un “aiutino” sul regolamento degli agri marmiferi è stato visto da Bernardi come un suicidio politico o come la prova di un inciucio giallo rosso a somiglianza di quello esistente al governo del paese. Bernardi ha poi preso in esame tutte le criticità collegate alla giunta grillina ed è partito dal “costosissimo” assessore ai lavori pubblici Andrea Raggi, che ha collezionato una serie di disastri: dissennato taglio dei pini, mancata messa in sicurezza delle scuole, mancato adeguamento dello stadio con conseguente ira dei tifosi, mancanza di stile e buon senso nelle esternazioni social beffarde verso i precedenti amministratori per la riapertura degli Animosi e atteggiamento costantemente ridanciano in consiglio comunale.

Bernardi ha ricordato anche la falsa dichiarazione di apertura del bando delle periferie che grazie alla precedente amministrazione ha portato all’assegnazione di 18 milioni di euro alla città: “Appena si sono insediati i 5 stelle - ha ricordato Bernardi - invece di indire i bandi per l'affidamento dei lavori, per spocchia hanno cambiato alcuni progetti finendo per sprecare tempo prezioso così che adesso per tutto il 2019 potranno essere rimborsate al massimo le spese di progettazione, se sono state sostenute. Sui cantieri da aprire nel 2020 l' amministrazione invece dovrà, sulla base della nuova Convenzione deliberata , anticipare tutte le spese con proprie risorse di bilancio, che poi saranno rimborsate da Roma, con soldi da trovare nei bilanci del 2020, 2021 e così via per cui la maggior parte delle opere, forse, verranno cantierate quando i 5 Stelle avranno lasciato il palazzo.”.

Già solo per queste considerazioni, secondo Bernardi, l’ottimismo del sindaco sarebbe fuori luogo, ma ad aggravare la situazione, a suo dire, ci sarebbe anche la vertenza sul Monoblocco nella quale si sono rincorse affermazioni più o meno veritiere e rittrattazioni più o meno sincere concluse con un ripensamento del sindaco volto solo a salvare la faccia.

“Purtroppo il salvataggio del Monoblocco è stato considerato un impiccio più che una risorsa da parte dei 5 Stelle - ha aggiunto Bernardi - ed è stato deciso solo per blindare la legislatura almeno fino alle elezioni regionali.” Infine sul caso “ Hotel Mediterraneo” Bernardi ha voluto ricordare che la giunta Zubbani aveva incassato 800 mila euro della fideiussione e che adesso, alla giunta De Pasquale spetta solo il compito di di incassare un milione e 700 mila euro dell’area del ex Compagnia Lavoratori Portuali senza procedere con altre trattative. “De Pasquale “fenomeno politico nostrano" - ha concluso Bernardi - sconfitto e scomparso come sindaco, sfiduciato dalla città a sua insaputa, non ha alcuna intenzione di togliere il disturbo e sembra deciso a una resistenza ad oltranza. Ma noi per la svolta confidiamo nel 2020 anno bisestile.”.