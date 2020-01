Politica



Parcheggi a pagamento a Marina: il no deciso della Lega

venerdì, 17 gennaio 2020, 18:56

di vinicia tesconi

No su tutta la linea, da parte del coordinamento comunale della Lega, ai parcheggi a pagamento a Marina di Carrara: “Crea disagi per i residenti, per i commercianti e per i turisti. Va a sgonfiare ancor di più il portafogli dei carraresi e non è neppure efficace per incrementare le entrate comunali finalizzate a pagare i vigilini che dovranno controllare i tagliandi della sosta. Non servirà, infine, nemmeno a dissuadere i camperisti dall’abusare dei parcheggi sul litorale come piazzole di sosta“.

Sono queste le considerazioni della Lega Carrara che unite alla considerazione del fastidio comune di dover pagare per qualcosa che finora è sempre stato gratuito, fanno dire un no deciso alla proposta di inserire anche a Marina di Carrara la sosta a pagamento. La Lega ce n’ha anche per il nuovo assessore al commercio Giovanni Macchiarini: “Invece di condividere questa trovata del pagamento della sosta a Marina – hanno detto i leghisti - dovrebbe opporsi per non peggiorare le cause del pessimo stato in cui la sua maggioranza ha ridotto il commercio e l' accoglienza turistica registrato dall' andamento dei flussi in negativo dell'ultimo anno. A Marina di Carrara non dovranno mai essere previsti gli stalli a pagamento perché a fronte di un cosi misero profitto, chi ci perde davvero è il singolo cittadino residente in altre zone della città in quanto risulta essere il più penalizzato da questa decisione.”.

Nella previsione leghista, il provvedimento proposto dai grillini porterebbe a dover pagare per ogni ora passata al mare da parte dei cittadini di Carrara e l’intenzione dichiarata dal sindaco di inserire la tassa solo in estate per dissuadere i camperisti non farebbe che fargli perdere di credibilità.

“ L’insufficiente programmazione di zone adibite ad area di sosta per i camper ed i veicoli dotati di roulotte – ha continuato la Lega - dovrebbe stimolare la giunta a dare un segnale di rispetto delle regole, magari emanando apposita norma vietante anche la semplice sosta, breve o lunga che sia, ai camper sulle aree adibite a semplice parcheggio di autovetture .”. La Lega ha ricordato le segnalazioni di aree in cui i camperisti praticano un parcheggio selvaggio usando gli stalli come piazzole in cui posizioni i propri oggetti e stendono la propria biancheria. La Lega ha quindi chiesto all’amministrazione comunale se è conscia di tale situazione e come abbia potuto ritenere appropriato anziché emanare un'apposita ordinanza con le prescrizioni del caso contro i camper abusivi, di prevedere stalli a pagamento per risolvere il problema, che invece provocano danni a tutta la comunità: “ Complimenti per la creatività della pochezza amministrativa 5 Stelle.” hanno concluso i leghisti.