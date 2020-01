Politica



Tarantino, leader delle Sardine di Massa, candidato alle regionali. Lui smorza i toni: “Non c’è ancora nulla di ufficiale”

sabato, 18 gennaio 2020, 16:03

di vinicia tesconi

Ha ammesso di essere stato contattato da molti esponenti politici ed anche di essere rimasto lusingato da tanta considerazione ma ha chiarito di non aver ancora neppure deciso se valutare la proposta di un impegno politico. A parlare è Daniele Tarantino, uno dei principali leader, insieme a Valeria Aurino, del movimento delle sardine a Massa che ha aggiunto: “Sono felice delle tantissime persone, lavoratori, imprese che mi hanno contattato e mi hanno dimostrato la volontà di starmi vicino nel caso dovessi intraprendere questa avventura. Soprattutto sono in molti a chiedermi di non tirarmi indietro, di accettare la proposta di candidatura, ma per il momento non c'è nulla di ufficiale.”



L’interessamento della politica nei confronti di Tarantino ha confermato come il movimento delle sardine abbia particolare appeal per i vari competitor delle prossime regionali, specialmente per il centrosinistra che non può non sentire il fiato sul collo della Lega & co. e che quindi ha tutto l’interesse a gettare la propria rete anche nel territorio massese. Ma le dimensioni e la forza del movimento delle sardine, che ha raggruppato moltissimi scettici della politica istituzionale, non fanno gola solo al centro sinistra: sono molti infatti, anche gli altri partiti tradizionali che, in questi giorni hanno provato a contattare Tarantino, personalità sempre più carismatica all’interno dell’intero movimento delle sardine che garantirebbe un vasto bacino di voti a chi riuscisse a inserirlo nella propria lista. Sicuramente la candidatura di Tarantino è un obiettivo del Pd che teme molto di perdere la tradizionale, storica leadership sulla regione, da qui, infatti le indiscrezioni moderate dalle dichiarazioni del diretto interessato.



Lo slogan “Se qualcuno non si sente rappresentato dai politici in lizza, allora che si presenti in prima persona” che calza a pennello per le Sardine e che pare possa venire utilizzato anche per eventuali candidature esterne alle prossime regionali in Emilia Romagna sembra essere perfetto anche per l’attivista massese che, con l’impegno nella politica vera dimostrerebbe come le parole delle sardine possa anche diventare fatti. Nei prossimi giorni verranno sciolti gli indugi e Tarantino comunicherà se la sua esperienza con le sardine è destinata a diventare operativa in politica.